Iran zaprijetio Americi novim raketama i ekonomskim ratom

Šestomjesečni rat obilježen je ciklusom pauza nakon kojih su uslijedila periodična izbijanja sukoba, a SAD su posljednji put izvijestile o napadima na iranske ciljeve u subotu, kada su američke snage napale tri iranska tankera za naftu. Iranski državni mediji u nedjelju su izvijestili da je Iran ispalio raketu Qassem Basir u svojim napadima na nekoliko američkih brodova.

Huti milicija koju podržava Iran napala je nekoliko gradova u Saudijskoj Arabiji, ranivši 73 osobe, rekao je u utorak glasnogovornik koalicije predvođene Saudijskom Arabijom u Jemenu, što je još jedan znak da sukob riskira da se proširi u širi regionalni rat dok diplomatski napredak stagnira.

I uprkos pokušajima SAD-a da otvore Hormuški moreuz, Iran je nastavio da ometa brodski promet kroz ključnu arteriju za globalne opskrbe naftom i plinom, a promet robnih brodova ponovo se usporava ove sedmice,piše Vijesti

Islamska Republika obećala je da će u narednim danima objaviti novu ograničenu zonu u Zaljevu, zajedno s mapama novog brodskog koridora kroz Hormuški moreuz, iako nije bilo jasno kada će se detalji pojaviti.

Nova ograničena zona bi počinjala od mjesta gdje počinje američka blokada Irana i protezala bi se na područja Zaljeva, rekao je u nedjelju državnoj televiziji Mohsen Rezaei, sekretar iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, dodajući da će svaki brod koji uđe u to područje biti stavljen na iransku listu sankcija.

U utorak je Rezaei ponovo izdao dvostruke ekonomske i vojne prijetnje.

– Posljednjih dana, Washington je dobio jasno upozorenje od novih iranskih raketa. Ekonomski rat će se suočiti sa pomorskom zonom isključenja preko Perzijskog zaljeva do perimetra blokade. Operativni stav prema američkim ratnim brodovima i bazama je fundamentalno rekalibriran – rekao je Rezaei.

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