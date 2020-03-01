Svijet

Iran masovno napao Kuvajt

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Objavljeno prije 23 minute

Novi val napada dodatno je uzdrmao Bliski istok. Iran je izveo raketne i napade dronovima na ciljeve u nekoliko zemalja Zaljeva, među kojima je i Kuvajt, dok su kuvajtske snage stavile protuzračnu odbranu u punu pripravnost.

Kuvajt je tokom napada aktivirao sirene za zračnu opasnost, a stanovništvo je pozvano da ostane mirno i striktno slijedi sigurnosne upute vlasti.

Ministarstvo odbrane Kuvajta saopćilo je da su sistemi protuzračne odbrane detektirali i djelovali protiv 13 balističkih projektila i 17 dronova koje je lansirao Iran.

Generalštab Oružanih snaga Kuvajta saopćio je da su snažne eksplozije koje su odjekivale u različitim dijelovima zemlje bile povezane s presretanjem i neutralizacijom neprijateljskih ciljeva u zraku,piše Avaz


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