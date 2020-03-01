Iran masovno napao Kuvajt

Kuvajt je tokom napada aktivirao sirene za zračnu opasnost, a stanovništvo je pozvano da ostane mirno i striktno slijedi sigurnosne upute vlasti.

Ministarstvo odbrane Kuvajta saopćilo je da su sistemi protuzračne odbrane detektirali i djelovali protiv 13 balističkih projektila i 17 dronova koje je lansirao Iran.

Generalštab Oružanih snaga Kuvajta saopćio je da su snažne eksplozije koje su odjekivale u različitim dijelovima zemlje bile povezane s presretanjem i neutralizacijom neprijateljskih ciljeva u zraku,piše Avaz

Facebook komentari