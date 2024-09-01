Žuto upozorenje zbog vrućina u više gradova BiH

Bosnu i Hercegovinu danas očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature kretat će se između 13 i 18 stepeni, dok će na jugu zemlje biti od 20 do 24 stepena.Zdravstveni rizici

Tokom dana očekuje se porast temperatura, pa će najviša dnevna iznositi između 29 i 34 stepena, dok bi se na jugu mogla približiti 38 stepeni.

U Sarajevu će također preovladavati sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura bit će oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.

Zbog visokih temperatura, Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao je žuto upozorenje za područja Banje Luke, Mostara, Tuzle, Prijedora, Trebinja i Višegrada.

Iz FHMZ-a upozoravaju da visoke temperature mogu uzrokovati manje poteškoće u aktivnostima na otvorenom, dok su zdravstveni rizici izraženiji kod osjetljivih kategorija stanovništva, posebno starijih osoba i male djece.

Pretežno sunčano vrijeme očekuje se i sutra, kada će temperature dodatno porasti. Najviša dnevna temperatura bit će između 32 i 38 stepeni,piše Avaz

Umjerena oblačnost

U nedjelju će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. U Bosni je u jutarnjim satima moguća prolazna povećana naoblaka, dok na sjeveru zemlje postoji mala mogućnost za slabu kišu.Temperatura će biti nešto niža, uglavnom između 27 i 32 stepena, dok će na jugu dosezati do 36 stepeni.

Početkom naredne sedmice, u ponedjeljak, očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura bit će između 28 i 33 stepena, a na jugu zemlje ponovo lokalno do 38 stepen

Facebook komentari