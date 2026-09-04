Trkao se pa automobilom uletio u dvorište i udario troje djece, teško su povrijeđeni

Kako piše Crna hronika, automobil je sletio s ceste, uletio u dvorište porodične kuće i udario troje djece koja su se u tom trenutku nalazila u dvorištu.

Sinoć je uhapšen vozač Fahret Horozović poznatiji kao Faki,pišu Vijesti

Povrijeđena djeca prevezena su u Kantonalnu bolnicu „Dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću.

Nezvanično, neposredno prije nesreće dva automobila su se utrkivala cestom, nakon čega je vozač jednog od vozila izgubio kontrolu, sletio s kolovoza i završio u dvorištu.

Na mjesto nesreće izašli su pripadnici policije i ekipe Hitne pomoći, dok je saobraćaj na ovoj dionici bio obustavljen zbog obavljanja uviđaja.

Tačne okolnosti pod kojima je došlo do nesreće, kao i navodi o eventualnom utrkivanju vozila i alkoholiziranosti vozača, trebali bi biti utvrđeni policijskom istragom.

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