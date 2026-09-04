Vijesti

Trkao se pa automobilom uletio u dvorište i udario troje djece, teško su povrijeđeni

10.5K  
Objavljeno prije 1 sat

Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć u Donjoj Koprivni, na magistralnoj cesti Donja Koprivna – Konjodor kod Cazina, a u nesreći je teško povrijeđeno više maloljetne djece.

Kako piše Crna hronika, automobil je sletio s ceste, uletio u dvorište porodične kuće i udario troje djece koja su se u tom trenutku nalazila u dvorištu.

Sinoć je uhapšen vozač Fahret Horozović poznatiji kao Faki,pišu Vijesti

Povrijeđena djeca prevezena su u Kantonalnu bolnicu „Dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću.

Nezvanično, neposredno prije nesreće dva automobila su se utrkivala cestom, nakon čega je vozač jednog od vozila izgubio kontrolu, sletio s kolovoza i završio u dvorištu.

Na mjesto nesreće izašli su pripadnici policije i ekipe Hitne pomoći, dok je saobraćaj na ovoj dionici bio obustavljen zbog obavljanja uviđaja.

Tačne okolnosti pod kojima je došlo do nesreće, kao i navodi o eventualnom utrkivanju vozila i alkoholiziranosti vozača, trebali bi biti utvrđeni policijskom istragom.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh