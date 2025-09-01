CIK BiH pokrenuo postupak protiv Sanje Vulić

Centralna izborna komisija BiH pokrenula je postupak protiv državne zastupnice SNSD-a Sanje Vulić i te stranke zbog izjava koje je ocijenilo kao moguću preuranjenu kampanju i širenje dezinformacija o izbornom procesu i novim tehnologijama.

Postupak je pokrenut nakon njezina nedavnog gostovanja u programu RTRS-a, tokom kojeg je govorila o uvođenju skenera i biometrijske identifikacije na izborima.

Vulić je tvrdila da bi nove tehnologije mogle dovesti do tehničkog haosa na biračkim mjestima, usporiti glasovanje i povećati broj nevažećih listića, a predstojeći izborni proces opisivala je i kao borbu za opstanak Republike Srpske.

CIK ispituje odgovornost

CIK BiH zaključio je da takve izjave imaju obilježja nedopuštene preuranjene kampanje i dovođenja birača u zabludu, zbog čega je pokrenut postupak utvrđivanja odgovornosti.

Odbijen njen prigovor

Na istoj sjednici CIK je razmatrao i prigovor koji je Vulić podnijela u vezi s imenovanjem članova biračkih odbora u Doboju,pišu Vijesti

Prigovor je odbijen kao preuranjen jer Gradsko izborno povjerenstvo Doboj u tom trenutku još nije bilo donijelo službenu odluku o imenovanju članova biračkih odbora.

Vulić je prethodno iznosila optužbe o navodnoj nezakonitoj trgovini mjestima u biračkim odborima u Doboju.

Inače, Vulić je kandidatkinja SNSD-a na izborima zakazanim za 4. oktobar.

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