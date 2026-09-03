Vlada HNK donijela odluku: Početak školske godine pomjeren zbog vrućina

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a, donijela Odluku o odgodi početka nastave u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2026./2027. godini, te će nastavni proces u svim osnovnim i srednjim školama u HNK-u početi u ponedjeljak, 14. septembra 2026. godine.Odluka je donesena obzirom na trenutne vremenske uslove, odnosno izrazito visoke temperature zraka koje, kako stoji u Obrazloženju, mogu nepovoljno da utiču na zdravstvenu situaciju, bezbjednost i psihofizičke sposobnosti učenika i zaposlenika u odgojno-obrazovnim ustanovama, time i na kvalitetno i nesmetano odvijanje nastavnog procesa,pišu Vijesti

Facebook komentari