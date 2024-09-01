Počela je izborna kampanja u Bosni i Hercegovini

Izborna kampanja za Opće izbore 2026. godine zvanično počinje danas i trajat će mjesec dana.

Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru.

“Govor mržnje” je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba, na osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge lične karakteristike ili orijentacije koja podstiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje.

Podsjećamo da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okruženju i organizirati skupove. Također, obavezni su osigurati ravnomjernu promociju kandidata oba spola u svim javnim i medijskim nastupima.

Nadležni općinski organi dužni su osigurati ravnopravan tretman političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na izborima u njihovim zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje, uključujući održavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala,pišu Vijesti

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava da ima ovlaštenja sankcionirati kršenja Izbornog zakona BiH, novčano ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva sve učesnike u izbornom procesu da vode fer kampanju, uz poštivanje zakona i pravila te apelira na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima, u skladu s novinarskim kodeksom, saopćio je Ured za informiranje CIK BiH.

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