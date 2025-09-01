Pucnjava u Sarajevu: Mladić teško ranjen, policija traga za napadačem

Kako je saopćeno iz MUP-a Kantona Sarajevo, policija je o pucnjavi obaviještena 2. septembra u 23:55 sati. Dolaskom na mjesto događaja potvrđeno je da je NN osoba upotrijebila vatreno oružje, pri čemu je mladić zadobio teške tjelesne povrede.

Povrijeđenom je pomoć ukazana na KUM-u UKC Sarajevo, nakon čega je zadržan na liječenju,pišu Vijesti

Dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo događaj je kvalifikovao kao krivično djelo izazivanje opće opasnosti iz člana 323. stav 1. KZ FBiH.

Uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a KS, dok policijski službenici nastavljaju rad na rasvjetljavanju slučaja te identifikaciji i pronalasku počinioca.

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