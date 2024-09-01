Ubistvo u Sarajevu: Uhapšen maloljetni pomagač, za ubicom se traga

U sarajevskom naselju Gorica sinoć je došlo do pucnjave u kojoj je smrtno stradao 34-godišnji E. S., dok je policija nekoliko sati kasnije uhapsila maloljetnika osumnjičenog za pomaganje u ubistvu.

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, policija je u četvrtak oko 22.30 sati obaviještena da je u ulici Dajanli Ibrahim-bega došlo do upotrebe vatrenog oružja, pri čemu je jedna osoba povrijeđena.

Povrijeđeni muškarac prevezen je vozilom Hitne pomoći u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je u 23.05 sati konstatovana njegova smrt.

Uviđajem je rukovodila dežurna tužiteljica, a obavili su ga pripadnici Uprave policije MUP-a KS.

Policija je oko 2.30 sati uhapsila Đ. S., rođenog 2008. godine, zbog sumnje da je počinio krivično djelo pomaganje u ubistvu,piše Avaz

Istovremeno, za muškarcem za kojeg postoji osnov sumnje da je direktno počinio ubistvo raspisana je potjernica.

Iz MUP-a KS saopćeno je da policijski službenici nastavljaju intenzivan rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju ovog krivičnog djela, kao i potragu za osumnjičenim za ubistvo.

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