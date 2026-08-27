Kanada poziva na bojkot američke robe: Trgovinski rat sa SAD-om sve žešći

Kanada ponovo poziva svoje građane da biraju domaće proizvode i izbjegavaju američku robu, dok se trgovinski sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama dodatno zaoštrava.Poziv dolazi nakon što su propali trgovinski pregovori između dvije zemlje, a Vašington uveo nove carine na kanadsku robu.

Kanadske vlasti sada dodatno podstiču potrošače da kupuju proizvode proizvedene u Kanadi, dok se na policama trgovina sve češće ističe porijeklo proizvoda.

Trgovinski rat eskalira

Raspoloženje među građanima već se značajno promijenilo. Prema jednom istraživanju, oko 40 posto kanadskih kupaca prilikom kupovine namirnica provjerava porijeklo proizvoda i pokušava izbjeći robu proizvedenu u SAD-u.

Istovremeno, Kanada je najavila nove kontramjere prema američkoj robi vrijednoj oko 20 milijardi dolara.

Carine će obuhvatiti oko 700 proizvoda, uključujući čelik, aluminij, odjeću, elektroniku, mašine i prerađenu hranu, a predviđene stope kreću se od 15 do 50 posto.Nove mjere trebale bi stupiti na snagu 8. septembra, čime će trgovinski sukob između dvije susjedne zemlje ući u novu fazuž,piše Avaz

Kanada okreće leđa Americi

Kanadski premijer Mark Karni (Mark Carney) pokušava istovremeno smanjiti ekonomsku zavisnost zemlje od SAD-a i otvoriti prostor za jačanje trgovinskih veza s drugim partnerima.

Problem je što je Kanada snažno vezana za američko tržište. Oko 70 posto njenog izvoza odlazi u SAD, zbog čega bi dugotrajni trgovinski rat mogao ostaviti ozbiljne posljedice na kanadske kompanije i radna mjesta.

Ipak, kanadska javnost zasad uglavnom podržava oštriji odgovor Vašingtonu, dok bojkot američkih proizvoda sve više postaje dio šireg političkog i ekonomskog otpora američkoj politici.

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