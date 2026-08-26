Evakuacija u Barseloni: Širi se veliki požar, naređeno napuštanje domova

Veliki šumski požar koji je izbio u blizini Barcelone doveo je do prvih naredbi za evakuaciju, javlja dpa.Prvim stanovnicima na periferiji ovog španskog grada u utorak je naređeno da napuste svoje domove.

Oko 25 stanovnika čije se kuće nalaze u sjevernom dijelu grada Torre Baró dobilo je naredbu za evakuaciju zbog gustog dima, objavio je list La Vanguardia.Preostalim stanovnicima Torre Baróa, kao i stanovnicima susjednog naselja Ciutat Meridiana, preporučeno je da ostanu u svojim domovima te da zatvore vrata i prozore.

Požar je izbio u utorak poslijepodne u oblasti Serra de Collserola, planinskom području koje graniči s Torre Baróom,piše Avaz

U borbi protiv vatrene stihije angažirano je oko 160 vatrogasaca, kao i 12 aviona i helikoptera za gašenje požara, saopćila je vatrogasna služba na društvenoj mreži X.Do sada je požar uništio oko 35 hektara zemljišta.

Ovo je posljednji u nizu požara koji su zahvatili Španiju, dok se Evropa suočava s posebno teškom sezonom šumskih požara zbog izuzetno toplog i sušnog ljeta.

Požar u Torre Baróu drugi je požar na tom području u manje od dvije sedmice.

Stručnjaci klimatske promjene navode kao jedan od faktora koji doprinose sve češćim i intenzivnijim šumskim požarima.

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