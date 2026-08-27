Haos kakav Liga prvaka ne pamti: Tuča igrača Fenera i Lyona šokirala Evropu

Dok je Fenerbahçe slavio pobjedu od 2:1 i plasman u grupnu fazu nakon dugih 17 godina čekanja, na terenu se odvijala prava drama. U samom centru oluje našao se Mattéo Guendouzi, veznjak turskog kluba i bivši igrač Marseillea, čije su provokacije nakon posljednjeg zvižduka bile okidač za opći metež koji je zasjenio sportski uspjeh.Da ovo neće biti obična večer, bilo je jasno danima unaprijed. Francuske vlasti utakmicu su proglasile susretom visokog rizika, svrstavši je na četvrtu od pet razina opasnosti.



Mattéo Guendouzi, igrač omražen u Lyonu ne samo zbog svoje prošlosti u redovima njihovog najvećeg rivala, Olympique de Marseillea, već i zbog svog karakternog stila igre, od početka je bio na meti zvižduka. Njegov odgovor bio je trenutan: već tijekom zagrijavanja okrenuo se prema tribinama i publici pokazao srednje prste, gesta koja je nagovijestila da s njegove strane neće biti suzdržavanja.

S takvim nabojem utakmica je bila predodređena za dramu. Nakon rezultata 1:1 u Istanbulu, obje ekipe ušle su u revanš s imperativom pobjede. Fenerbahçe je šokirao stadion Groupama s dva brza gola. Prvo je Vedat Muriqi u 24. minuti pogodio za vodstvo, a samo četiri minute kasnije Archie Brown udvostručio je prednost.

Nadu Lyonu vratio je Malick Fofana u 61. minuti, kada je sjajnim volejem smanjio rezultat na 1:2. Uslijedio je potpuni pritisak Lyona, koji je postigao još dva gola. Međutim, slavlje je oba puta bilo kratkog vijeka. I pogodak Loïsa Opende i gol Kaila Boudachea poništeni su nakon intervencije VAR-a zbog ofsajda, što je dodatno pojačalo frustraciju domaćih.

Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao. Fenerbahçe je izborio prolazak, dok se Lyon morao zadovoljiti Evropskom ligom, a ovaj poraz donosi mu i teške finansijske posljedice.

Dok su igrači Fenerbahçea slavili veliki uspjeh, Mattéo Guendouzi započeo je svoj sramotni šou. Umjesto da slavi sa saigračima, okrenuo se prema kameri i, s osmijehom na licu, dva puta uzviknuo: „Allez l’OM!“, što je bila jasna provokacija upućena navijačima Lyona.

Nastavio je s uvredama i gestikulacijama, pokazujući rukom znak popularnog repera iz Marseillea Jula, što je bila kap koja je prelila čašu. Njegovo ponašanje izazvalo je bijesnu reakciju igrača Lyona i naguravanjeSituacija je ubrzo potpuno izmakla kontroli. Jedan navijač Lyona preskočio je ogradu, utrčao na teren i kod tunela pokušao fizički nasrnuti na Guendouzija. U tom trenutku nastao je opći metež. Igrači i članovi stručnih štabova obje ekipe, zajedno s pripadnicima osiguranja, stvorili su veliku gužvu na ulazu u tunel, u scenama koje ne priliče vrhunskom sportu,pišu Vijesti

Snimci prikazuju potpuni haos, a prema pojedinim izvještajima, u gužvi je povrijeđen i jedan član osoblja Lyona.

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