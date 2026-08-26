Kako je došlo do nezapamćene katastrofe u Nepalu: ‘Ovo nije obična poplava’

Najmanje 31 osoba izgubila je život, dok se stotine turista i dalje vode kao nestale nakon razorne bujične poplave koja je poharala pogranično područje između Nepala i Kine. Snažan vodeni val zahvatio je sela u nepalskom okrugu Rasuwa, a posljedice katastrofe osjetile su se i na tibetanskoj strani granice. Vlasti upozoravaju da bi broj poginulih mogao dodatno rasti kako spasilačke ekipe napreduju u pretraživanju terena.

Snimke koje su se pojavile nakon nesreće prikazuju zastrašujuće prizore: ogromne količine vode koje nose sve pred sobom, a čitava naselja potom bivaju odsječena od svijeta. Zbog otežanog pristupa terenu spasioci su prisiljeni koristiti helikoptere kako bi evakuirali ljude koji su se, bježeći od nadolazeće vode, sklonili na krovove kuća i druge povišene točke. Slična razaranja zabilježena su i na kineskoj strani granice, gdje su bujica i odron zemlje pogodili područje oko luke Gyirong u Tibetu. Državni mediji u Kini najavljuju da bi konačna bilanca žrtava mogla biti znatno veća, dok je predsjednik Xi Jinping pozvao nadležne službe na maksimalno angažiranje u akcijama traganja i spašavanja.

Iako se u prvim informacijama spominjalo da je potres pokrenuo golemi odron koji je potom blokirao rijeku i izazvao nagli prodor vode nizvodno, nepalski stručnjaci upozoravaju da još nije moguće sa sigurnošću utvrditi što je izazvalo katastrofu. Profesor i istraživač klimatskih promjena Rijen Bhakta Kayastha sa Sveučilišta u Katmanduu rekao je za Kantipur da preliminarne procjene upućuju na mogućnost da je ledena lavina pala u rijeku Lhende i blokirala njezin tok, nakon čega je došlo do naglog izlijevanja vode u rijeku Bhotekoshi. „Ovo nije obična poplava. Sudeći prema njezinoj prirodi, vrlo je velika vjerojatnost da se radi o lavini ili proboju glacijalnog jezera“, rekao je Kayastha.

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