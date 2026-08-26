U poplavama u Nepalu stradalo 95 ljudi, 380 nestalih

Stotine ljudi vode se kao nestale nakon što su silovite bujične poplave pogodile područje duž granice između Nepala i Tibeta.Nepalska policija potvrdila je da je dosad pronađeno 95 tijela, dok se traga za gotovo 400 ljudi, među kojima su i turisti.

Katastrofu je vjerovatno pokrenuo zemljotres. Zabilježen je u 8:37 po lokalnom vremenu, a izazvao je odron koji je potom prouzrokovao bujičnu poplavu.Prema lokalnim vlastima, broj poginulih porastao je na 95. Potvrđeno je i da su 93 osobe povrijeđene.

Najmanje 384 osobe, uključujući 291 stranog državljanina, smatraju se nestalima, saopćila je turistička zajednica te zemlje,pišu Vijesti

BBC je objavio da se među 384 nestale osobe nalazi 105 Indijaca i 12 Britanaca, dok je za 111 osoba još uvijek nepoznata nacionalnost.

U bujičnim poplavama u Nepalu teško su oštećena sela i putevi, a sve je prekriveno debelim slojem kamenja i blata.

Vlasti su u pomoć pozvale spasilačke ekipe iz Kine i Indije.

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