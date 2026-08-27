Iran tvrdi da SAD duguje punu odštetu za štetu uzrokovanu jednostranim sankcijama

Iran je u srijedu saopćio da Sjedinjene Američke Države snose međunarodnu odgovornost za štetu koju su, kako tvrdi Teheran, prouzrokovale jednostrane američke sankcije te da bi Vašington trebao osigurati punu odštetu, uključujući restituciju i reparacije.Ministar vanjskih poslova Irana Abas Aragči uputio je poruku Ujedinjenim narodima i Vijeću sigurnosti UN-a, u kojoj je američke mjere opisao kao “kampanju ekonomskog terorizma” provedenu putem jednostranih prisilnih mjera. Prema njegovim riječima, takve mjere predstavljaju kršenje međunarodnog prava.

Teheran traži odgovornost

– Islamska Republika Iran zadržava pravo da pribjegne svim dostupnim sredstvima kako bi tražila odgovornost, odštetu i pravnu zaštitu, te da počinioce ovih nehumanih i nezakonitih djela pozove na odgovornost – rekao je Aragči, prenijela je iranska državna televizija IRIB.

On je ocijenio da američka politika podrazumijeva međunarodnu odgovornost Vašingtona.

– Američka kampanja povlači međunarodnu odgovornost, uključujući obavezu da se osigura puna odšteta za svu materijalnu i moralnu štetu, uključujući restituciju i reparacije, u skladu s međunarodnim pravom – rekao je Aragči.

Prema njegovim riječima, SAD bi mogao snositi i individualnu krivičnu odgovornost ukoliko se utvrde odgovarajući pravni elementi za posljedice “nezakonitih i kriminalnih djela i štete nanesene iranskom narodu”.

Poziv Vijeću sigurnosti

Aragči je pozvao Vijeće sigurnosti UN-a i države članice da osude i odbace primjenu “jednostranih prisilnih mjera i sekundarnih sankcija” kojima Vašington, kako tvrdi, nastoji izvršiti pritisak na suverene države i njihove legitimne ekonomske i trgovinske odnose.

Iran je pozvao zemlje da ne priznaju, ne odobravaju i ne provode takve mjere kojima se, prema stavu Teherana, njihova suverena prava pokušavaju povezati s politikama koje je jednostrano odredio Vašington.

Aragči je također pozvao SAD “da odmah zaustavi prijetnje i prisilne akcije usmjerene na prisiljavanje trećih zemalja i njihovih državljana da promijene legitimne ekonomske odnose i interese”.

Od generalnog sekretara UN-a Antonia Gutereša zatražio je da procijeni i izvijesti o humanitarnim posljedicama takvih mjera i njihovom utjecaju na ljudska prava.

Posebno je izdvojio pristup civila hrani, lijekovima, zdravstvenoj zaštiti, energiji, transportu i humanitarnoj pomoći.

Aragči je istakao i da relevantni dokazi trebaju biti nezavisno procijenjeni, dokumentovani i sačuvani kako bi se omogućilo utvrđivanje odgovornosti u budućnosti.

Vašington pojačava sankcije

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa u ponedjeljak je pokrenula operaciju “Ekonomski izopćenik”, sveobuhvatnu kampanju sankcija čiji je cilj dodatna izolacija Irana od globalnog finansijskog sistema.

Američki ministar finansija Skot Besent rekao je da su mjere usmjerene na ključne sektore iranske ekonomije, uključujući avijaciju, brodarstvo, zlato, tehnologiju i digitalnu imovinu. Na crnoj listi našlo se više od 60 subjekata, pojedinaca i plovila.

Besent je kazao da je cilj Vašingtona presjeći iranske ekonomske izvore prihoda, opisujući kampanju kao “ekonomsko gušenje” iranske vlade.

Tramp najavio “ekonomski rat”

Američki predsjednik Donald Tramp prošle sedmice najavio je pokretanje onoga što je nazvao “najrazornijom ekonomskom operacijom ikada poduzetom protiv bilo koje zemlje”.

Svoju kampanju maksimalnog pritiska na Iran opisao je kao “ekonomski rat i izolaciju u neviđenim razmjerama”.

Tramp je također upozorio da će se zemlje koje Teheranu pružaju ekonomski “spas” putem svojih finansijskih institucija, kompanija, aerodroma ili vladinih tijela suočiti s teškim ekonomskim posljedicama,piše Avaz

Napetosti između SAD-a i Irana

SAD i Izrael pokrenuli su krajem februara napade na Iran, nakon čega je Teheran uzvratio napadima na Izrael i američka vojna sredstva širom regije. U aprilu je potom postignut sporazum o prekidu vatre.

Sredinom juna Vašington i Teheran potpisali su memorandum o razumijevanju kojim je predviđena sloboda plovidbe kroz Hormuški moreuz, ali je njegova provedba kasnije zastala zbog nastavka nesuglasica.

Prošlog mjeseca SAD je ponovo izveo napade na Iran, dok je Teheran uzvratio napadima na američke vojne objekte i opremu u nizu arapskih zemalja.

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