Ljekari upozoravaju na porast kolorektalnog karcinoma među mlađim osobama, dok istraživanje pokazuje koliko preventivni pregledi mogu biti važni za rano otkrivanje bolesti.

Sve više mladih obolijeva: Ovaj pregled može spasiti život

Broj mlađih osoba kojima se dijagnosticira rak debelog crijeva posljednjih godina raste

Bolest ne bira godine: Mladi sve češće obolijevaju od raka. Facebook (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

Ljekari upozoravaju na porast kolorektalnog karcinoma među mlađim osobama, dok istraživanje pokazuje koliko preventivni pregledi mogu biti važni za rano otkrivanje bolesti.

Rak debelog crijeva sve se češće otkriva kod mlađih i sredovječnih osoba, zbog čega ljekari posebno upozoravaju na značaj preventivnih pregleda.

Novo istraživanje istraživača Karolinskog instituta i Univerziteta Umeo u Švedskoj pokazalo je da pravovremeni skrining može značajno smanjiti rizik od smrtnog ishoda.

Analize

Naučnici su analizirali čak 14 godina medicinskih podataka za oko 376.000 ljudi iz Štokholma.

Prema njihovim procjenama, smrtnost od raka debelog crijeva mogla bi biti smanjena do 43 posto zahvaljujući pravovremenom pregledu.

Posebno zabrinjava činjenica da veliki broj ljudi ne koristi mogućnost preventivnog pregleda, čak i kada je on besplatan.U Švedskoj otprilike svaka treća osoba preskače skrining, iako bi upravo rano otkrivanje moglo napraviti ključnu razliku.

Istraživači ističu da rak debelog crijeva ima znatno povoljniju prognozu kada se otkrije u ranoj fazi.

Raste broj oboljelih

Istovremeno, broj oboljelih među osobama mlađim od 50 godina raste u Evropi i Sjevernoj Americi.

Poseban porast zabilježen je upravo kod kolorektalnog karcinoma, dok stručnjaci upozoravaju da razlozi za ovaj trend još nisu u potpunosti razjašnjeni.

Zbog toga ljekari apeluju na građane da ne zanemaruju preventivne preglede i da se informišu o preporučenim programima ranog otkrivanja.

Rano otkrivanje može biti presudno, a odgađanje pregleda može značiti propuštenu priliku za pravovremeno liječenje.

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