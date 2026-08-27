Liga prvaka: Poznati su svi učesnici, evo kada je žrijeb

Nova sezona Lige prvaka ulazi u jednu od najiščekivanijih faza, a u četvrtak će biti održan žrijeb kojim će svih 36 učesnika saznati protivnike u ligaškom dijelu takmičenja.Ceremonija počinje u 18 sati po srednjoevropskom vremenu u sjedištu UEFA-e u Nionu, a ponovo će biti korišten sistem koji kombinuje fizičko izvlačenje kuglica i automatski softver.

Pariz Sen Žermen (Paris Saint Germain) ulazi u novu sezonu kao dvostruki uzastopni prvak Evrope. Parižani su 2025. u finalu deklasirali Inter 5:0, a prošle sezone nakon penala savladali Arsenal u Budimpešti.

Ko će pokušati srušiti PSG

PSG će pokušati osvojiti treću uzastopnu Ligu prvaka, ali konkurencija djeluje izuzetno ozbiljno.

Arsenal će željeti revanš nakon bolnog poraza u finalu, dok među najveće favorite ulaze Bajern Minhen (Bayern München), Barselona (Barcelona), Real Madrid i ostali evropski velikani.

Engleska će u ligaškoj fazi imati pet predstavnika. Uz Arsenal će igrati Mančester Siti (Manchester City), Mančester Junajted (Manchester United), Aston Vila (Aston Villa) i Liverpul (Liverpool).

Svaki klub dobija osam protivnika

Ligaška faza ponovo broji 36 klubova, a svaki od njih odigrat će osam utakmica.Četiri će igrati na svom terenu, a četiri u gostima.

Klubovi su podijeljeni u četiri šešira sa po devet ekipa prema petogodišnjem UEFA-inom koeficijentu. Iz svakog šešira klub će dobiti po dva protivnika.

Kuglica sa imenom kluba prvo se izvlači fizički, nakon čega UEFA-in softver određuje njegove protivnike i raspored domaćih i gostujućih utakmica.

Klubovi iz iste države ne mogu igrati međusobno u ligaškoj fazi, dok nijedna ekipa ne može dobiti više od dva protivnika iz iste strane države.

Ovako trenutno izgledaju šeširi

U prvom šeširu nalaze se Pariz Sen Žermen, Bajern Minhen, Real Madrid, Liverpul, Inter, Mančester Siti, Arsenal, Barselona i Atletiko Madrid.

Drugi šešir čine Borusija Dortmund (Borussia Dortmund), Roma, Sporting, Aston Vila, Porto, Mančester Junajted, Klub Briž (Club Brugge), Real Betis i PSV Ajndhoven (PSV Eindhoven).

U trećem šeširu su Fejenord (Feyenoord), Lil (Lille), Napoli, RB Lajpcig (RB Leipzig), Viljareal (Villarreal), Šahtar Donjeck (Shakhtar Donetsk), Galatasaraj (Galatasaray), Fenerbahče (Fenerbahçe) te Bodo Glimt (Bodø/Glimt).

Četvrti šešir čine Komo (Como), Lans (Lens), Štutgart (Stuttgart), Slavija Prag (Slavia Prague), Sabah, Viking, Slovan iz Bratislave i AEK iz Atine.

Viking je mjesto u ovom šeširu osigurao večerašnjom pobjedom 3:1 protiv Dinama, kojeg je izbacio ukupnim rezultatom 5:3,piše Avaz

Kako se prolazi dalje

Osam najboljih ekipa nakon svih osam kola direktno će izboriti plasman u osminu finala.

Klubovi od devetog do 24. mjesta igrat će dodatni plej of na dvije utakmice za preostalih osam mjesta u osmini finala, dok će ekipe od 25. do 36. mjesta završiti evropsku sezonu.

Prvo kolo ligaške faze igrat će se od 8. do 10. septembra, a posljednje je zakazano za 27. januar 2027. godine.

Do tada će svaki od 36 klubova odigrati osam utakmica, a prvi odgovor na pitanje kakav ih evropski put čeka dobit će već u četvrtak u Nionu.

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