Američko-iranski sukob na ivici velikog rata: Poginuo 17. američki vojnik

Još jedan američki vojnik je povrijeđen i pružena mu je medicinska pomoć zbog lakše povrede. Prema navodima CENTCOM-a, incident se dogodio u subotu, 18. jula, tokom kontrolisane detonacije ostataka naoružanja iz iranskog drona za jednosmjerni napad koji je ranije oboren na sjeveru Iraka.Prema izvještajima američkih medija, riječ je o 17. američkom vojniku koji je poginuo od početka sukoba s Iranom 28. februara.

Ova informacija objavljena je dan nakon što je CENTCOM saopćio da su dva američka vojnika ubijena u iranskom napadu u Jordanu, dok se za još jednim tragalo. Američke snage kasnije su pronašle posmrtne ostatke za koje se još utvrđuje identitet.

Nakon napada u Jordanu, američka vojska izvela je nove zračne udare na Iran, gađajući, prema navodima američkih zvaničnika, objekte protuzračne odbrane, pomorske kapacitete, obalske instalacije te skladišta projektila i dronova.

Sukob između Washingtona i Teherana posljednjih dana sve više eskalira. SAD je proširio napade na iransku energetsku infrastrukturu, luke, mostove i druge ciljeve, dok je Iran uzvratio napadima na zemlje u kojima američka vojska ima značajno prisustvo, uključujući Jordan, Bahrein i Kuvajt.

Kuvajtska vojska saopćila je da njeni sistemi protuzračne odbrane presreću iranske projektile i dronove, dok su u toj zemlji prijavljeni napadi na dijelove energetske infrastrukture.

Napetosti su dodatno porasle nakon što je Izrael zaprijetio snažnim odgovorom u slučaju novih iranskih napada. Izraelski ministar odbrane Israel Katz poručio je da će Izrael “napasti punom snagom” ukoliko Iran ispali projektile prema izraelskoj teritoriji.

Izraelska vojska navela je da su njeni i američki sistemi odbrane presreli projektile lansirane prema jordanskom gradu Aqabi, u blizini izraelskog Eilata. Vojni vrh Izraela poručio je da je spreman na nastavak operacija protiv svakoga ko ugrozi sigurnost zemlje.

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