Nakon što je Amir nožem ubio suprugu Zijadu: Maloljetni sin pronašao tijelo majke

Maloljetni sin pronašao je tijelo Zijade Uzunović, koju je u toku noći u mjestu Vuhred u Sloveniji ubio njen suprug Amir Uzunović, potvrđeno je za portal “Avaza”.

Njih dvoje su iz Kaknja, tačnije iz sela Halinovići i Mijakovići. Tu su odrasli, a onda u Sloveniju otišli trbuhom za kruhom.

Oni su u braku bili oko 15 godina, a dijete je uzrasta oko 12-13 godina. Kako nam javljaju poznanici Amira Uzunovića, sumnja se i da je sebi presudio, s obzirom da se satima ne može pronaći, a riječ je vrlo malom mjestu.

Amir Uzunović bio sa Zijadom 15 godina u braku, pa joj presudio: Traje potraga za njim, sumnja se da je počinio samoubistvo

Razlog više za takve sumnje su i to da Uzunović ranije nije bio sklon ekscesima. Prema informacijama “Avaza” pretražuje se i rijeka Drava, pod sumnjom da je počinio samoubistvo i da se njegovo tijelo nalazi tu.

Policija je obavijestila javnost da je Amir opasan i nepredvidiv, te da mu se građani ne približavaju već da pozovu policiju ukoliko ga vide. Kako su potvrdili iz Policijske uprave Celje, Amir je suprugu Zijadu ubio nožem.

Ovo je Zijada koju je ubio muž Amir, pa pobjegao s lica mjesta: Iza nje ostao maloljetni sin

MUŠKARAC IZ KAKNJA

– Intenzivno tragamo za počiniocem od prijave ubistva – rekli su iz PU Celje.

Osumnjičeni je visok oko dva metra. Prema dostupnim informacijama, u trenutku nestanka na sebi je imao farmerke, crnu majicu kratkih rukava i crne cipele. Amir, Zijada i maloljetni sin su živjeli u stambenoj zgradi u Vuhredu,piše Avaz

Facebook komentari