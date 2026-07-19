Grad zatrpao Nevesinje: Uništeni usjevi, oštećeni automobili

Snažno olujno nevrijeme praćeno gradom veličine oraha, a mjestimično i manjeg jajeta, pogodilo je danas Nevesinje i okolna sela, pričinivši veliku materijalnu štetu na poljoprivrednim usjevima, vozilima i infrastrukturi.Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović rekao je za Srnu da je riječ o nezapamćenom nevremenu, čije su posljedice katastrofalne.Grad je bio veličine oraha, a ponegdje i manjih jaja. Šteta je ogromna. Oštećen je veliki broj automobila, na mnogim vozilima polupani su vjetrobrani, stakla i limarija. Došlo je i do plavljenja pojedinih ulica, jer je grad začepio kanalizacionu mrežu”, istakao je Avdalović.

Posebno su pogođeni poljoprivrednici, jer je grad gotovo potpuno uništio usjeve na otvorenom.

“Uništeno je voće, povrće i žito koje još nije bilo požnjeveno. Šteta je praktično totalna. Ljudi neće imati šta ni da uberu ni da skinu sa svojih njiva”, rekao je Avdalović.

Najviše su stradala sela od Lapčevina do Čitluka, Batkovića i Bratača, jedno od najpoznatijih poljoprivrednih područja nevesinjskog kraja,pišu Vijesti

Avdalović je najavio hitnu reakciju lokalnih vlasti.

“Ujutro ćemo održati sjednicu Štaba za vanredne situacije i kontaktirati republičke institucije kako bismo pronašli način da pomognemo ljudima koji su pretrpjeli ogromnu štetu”, poručio je.

Prema prvim informacijama, gotovo da nema vozila bez oštećenja, dok su poljoprivredne površine prekrivene slojem leda. Mještani navode da ovakvo nevrijeme ne pamte.

Nadležne službe obilaze teren i prikupljaju podatke, a detaljnija procjena štete bit će poznata nakon sjednice Štaba za vanredne situacije.

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