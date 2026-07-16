Ibrahimović brutalno o Paredesu: Da sam bio tamo, udario bih ga glavom

Tokom gostovanja u ulozi stručnog komentatora na televiziji Fox Sports, bivši napadač nije štedio riječi govoreći o incidentu u kojem su, prema njegovom mišljenju, povrijeđeni španski reprezentativci Eric García i Gavi.

Ibrahimović je istakao da smatra kako je Paredesovo ponašanje bilo potpuno neprofesionalno.

– Paredes može biti sretan što na terenu nije bilo nekoga poput mene. Da sam bio tamo, udario bih ga glavom i bio bih isključen. To je potpuni nedostatak profesionalizma – rekao je Ibrahimović.

Bivši igrač Barcelone, Milana i Ajaxa kritikovao je i reakciju španskih fudbalera, navodeći da nisu dovoljno zaštitili svoje saigrače tokom incidenta.

– Ne razumijem šta su igrači Španije radili. Samo su posmatrali kako neko napada njihove saigrače – poručio je,pišu Vijesti

Nakon finala Ibrahimović je iskoristio priliku da se oprosti od televizijskog angažmana. Zahvalio je kolegama i ekipi Fox Sportsa na iskustvu, koje je opisao kao nešto što je bilo „prvi i posljednji put“ u njegovoj karijeri.

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