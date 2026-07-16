Juli, a kao da je jesen: Dio BiH jutros pogodilo snažno nevrijeme

Snažna tuča pogodila je Dužice i okolna mjesta u zapadnoj Hercegovini, dok su obilne oborine i lokalno nevrijeme zahvatili i druge dijelove regije.

Nakon tropskih temperatura, jače oborine i lokalno nevrijeme pogodili su istok BiH i okolna područja. Meteorolozi upozoravaju da će se nestabilne vremenske prilike nastaviti i sljedećih dana.

Olujno nevrijeme i tuča u zapadnoj Hercegovini pic.twitter.com/9bWraN4aUJ — Bljesak.info (@Bljesak) July 21, 2026

Jače lokalno nevrijeme praćeno snažnom tučom i obilnom kišom tijekom noći pogodilo je područje Zvornika te prouzročilo više problema, uključujući kvarove na elektrodistribucijskoj mreži.

Izvršni direktor za terenske operacije u poduzeću ”Elektro-Bijeljina” Milan Lukić rekao je da je došlo do kratkotrajnog prekida opskrbe električnom energijom.

Vremenske nepogode zabilježene su i u Hrvatskoj. U kampu na otoku Krku teško je povrijeđena žena nakon udara groma. Nakon reanimacije na mjestu događaja helikopterom je prevezena u Klinički bolnički centar Rijeka.

Lokalno nevrijeme pogodilo je i Srbiju. U općini Smederevska Palanka udar groma prouzročio je prekid opskrbe električnom energijom i vodom, pišu Vijesti.

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