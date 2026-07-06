Poznato gdje se Amir Uzunović čitav dan skrivao od policije: Bio psihički nestabilan, nakon bježanja vratio se na mjesto zločina

Neposredno prije ponoći policija je uhapsila 39-godišnjeg muškarca osumnjičenog za ubistvo svoje 36-godišnje partnerice u Vuhredu (Slovenija),piše Avaz

Kako je portal “Avaza” ranije objavio, riječ je o Amiru Uzunoviću iz Kaknja, koji je usmrtio svoju suprugu Zijadu.

On se sam vratio ispred stambene zgrade, gdje su ga uočili policajci i lišili slobode. Nakon ubistva pobjegao je pješice, preplivao rijeku Dravu, a cijeli dan skrivao se na više različitih teško pristupačnih lokacija, što je nakon hapšenja ispričao policajcima.

Uzunović je nožem napao svoju suprugu, a ona je od povreda preminula na licu mjesta. Ubistvo se dogodilo u stambenoj zgradi u centru Vuhreda, piše 24ur.

Šest kilometara obale

Policiju je o događaju u ponedjeljak, nešto prije jedan sat iza ponoći, obavijestio ljekar. Brat osumnjičenog dovezao je maloljetnog sina osumnjičenog u Dom zdravlja Radlje ob Dravi, nakon što je dječak po dolasku kući pronašao mrtvu majku i potom pozvao strica – brata osumnjičenog.

Policija je odmah po zaprimanju dojave obavijestila sigurnosne službe Hrvatske i Austrije te na teren uputila sve raspoložive patrole kako bi pronašla počinioca. Tokom potrage policija je primila više dojava građana, a sve informacije su provjerene.

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Oko devet sati policija je zaprimila dojavu da se muškarac nalazi kod groblja u Vuzenici. Policajci su izašli na teren i pretražili oko šest kilometara obale, ali im je osumnjičeni uspio pobjeći. Kako je naglasio Boštjan Kavc, inspektor Sektora uniformisane policije Policijske uprave Celje, koji je jučer rukovodio potragom, radilo se o izuzetno nepristupačnom i strmom terenu.

– Konjanici su pregledali više kilometara obale rijeke Drave, policajci su pretražili više napuštenih objekata, skladišta, autobuska stajališta, teren uz željezničku prugu, kamenolom, lokaciju uz Dravu gdje je osumnjičeni često pecao, kao i područje oko ribnjaka u Radljama ob Dravi. Prikupili smo i snimke s više nadzornih kamera na području kojim se osumnjičeni mogao kretati – opisao je Kavc tok potrage.

Potraga je nastavljena tokom dana, ali i noći. U večernjim satima jedan građanin obavijestio je policiju da je osumnjičenog vidio na kraju vuhredskog mosta. Kada je policija stigla na mjesto događaja, muškarca više nije bilo.

– Naknadno smo dobili informaciju da je viđen u autobusu te da je izašao na području Mute, što je i sam potvrdio nakon hapšenja. Također je rekao da je nakon počinjenog djela preplivao Dravu i cijeli dan se skrivao na više različitih teško pristupačnih lokacija – saopćila je policija.

Budući da su pretpostavljali da će se počinilac vratiti na mjesto zločina, policijske patrole bile su stalno raspoređene u blizini stambene zgrade.

– Policijska patrola sinoć je oko 23.20 sati u blizini stambene zgrade u kojoj je počinjeno ubistvo uočila osumnjičenog i lišila ga slobode. Osumnjičeni nije očekivao prisustvo policije, ali se prilikom hapšenja nije opirao – saopćili su iz Policijske uprave Celje.

Psihički nestabilan

Dodali su da će, nakon završetka svih istražnih radnji, protiv njega biti podnesena krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistva te da će biti predat istražnom sudiji.

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Iz Policijske uprave Celje zahvalili su građanima na svim informacijama koje su dostavili tokom potrage.

Na području Vuhreda osumnjičenog su tokom potrage tražili i uz pomoć helikoptera.

Motiv ubistva još nije poznat, a prema podacima policije, muškarac je u posljednje vrijeme bio psihički nestabilan.

Policija je o događaju obaviještena u ponedjeljak nešto prije jedan sat iza ponoći, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga u kojoj su učestvovali policajci iz više policijskih stanica, kriminalisti, konjička jedinica, vodiči službenih pasa sa psima, kao i timovi koji su teren pretraživali dronovima i helikopterom.

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