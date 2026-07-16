Iran prijeti novom eskalacijom: Pozvali na zarobljavanje američkih vojnika i napade na Kuvajt i Bahrein

Iranski zastupnici pozvali su na zarobljavanje američkih vojnika i moguće kopnene napade na Kuvajt i Bahrein, dok se s obje strane sve otvorenije govori o mogućnosti širenja sukoba. Istovremeno, američki zračni udari na iranske ciljeve ušli su u deseti dan.ranski zastupnici pozvali su na zarobljavanje američkih vojnika i moguće kopnene napade na Kuvajt i Bahrein, dok se s obje strane sve otvorenije govori o mogućnosti širenja sukoba. Istovremeno, američki zračni udari na iranske ciljeve ušli su u deseti dan.

Glasnogovornik iranske vojske brigadni general Mohamad Akrami-Nija (Mohammad Akrami-Nia) izjavio je za državnu televiziju da bi Iran radije bombardovao vlastitu teritoriju nego dopustio američku okupaciju.

Ako Amerika okupira naš teritorij, bombardovat ćemo i vlastitu zemlju. To je logika rata – poručio je Akrami-Nija.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada američka Centralna komanda nastavlja zračne napade na iranske vojne ciljeve, dok se u Vašingtonu (Washington) razmatraju naredni potezi administracije predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump).

Prema pisanju lista The Washington Post, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike, Pentagon priprema više mogućih scenarija za ograničene kopnene operacije koje ne bi predstavljale potpunu invaziju, ali bi mogle uključivati hiljade vojnika i trajati sedmicama ili mjesecima.

Iz Bijele kuće poručeno je da Ministarstvo odbrane priprema različite opcije za predsjednika, naglašavajući da konačna odluka još nije donesena.

Pozivi na zarobljavanje američkih vojnika

Bivši iranski ministar vanjskih poslova Manučehr Motaki (Manouchehr Mottaki), koji je danas zastupnik, smatra da bi Iran trebao otići korak dalje od raketnih napada na američke baze.

Američke prijetnje su sve ozbiljnije i najavili su zauzimanje ostrva Kharg te preuzimanje kontrole nad iranskim naftnim postrojenjima. Već dugo zagovaram kopneni rat. Trebali bismo zauzeti jednu od američkih baza, zarobiti njihove vojnike i dovesti ih u Iran – rekao je Motaki.

Sličan stav iznio je i zastupnik Ahmad Bahšaješ Ardestani (Ahmad Bakhshayesh Ardestani), bivši član parlamentarnog Odbora za nacionalnu sigurnost, koji je ocijenio da bi Teheran u slučaju američke invazije mogao pokrenuti kopnene napade na Kuvajt i Bahrein.

Govoreći o mogućem američkom zauzimanju ostrva Kharg, Ardestani je rekao da bi SAD možda mogao privremeno zauzeti to područje, ali ga ne bi mogao zadržati zbog dometa iranskih projektila.

Spominje se i kuvajtsko ostrvo Bubijan

U iranskim političkim krugovima i na društvenim mrežama sve češće se spominje mogućnost napada na kuvajtsko ostrvo Bubijan kao odgovor na eventualnu američku operaciju protiv ostrva Kharg.

Prema tim spekulacijama, Islamska revolucionarna garda (IRGC) mogla bi angažovati svoje elitne jedinice Saberin i regionalne saveznike za kopnenu operaciju preko juga Iraka.

Na internetu su se pojavile i tvrdnje o raspoređivanju iranskih snaga prema kuvajtskoj granici, ali te informacije nisu nezavisno potvrđene.

Kuvajtske vlasti ranije su saopćile da je 1. maja šest pripadnika IRGC-a stiglo ribarskim brodom na ostrvo Bubijan, gdje ih je presrela policija. Četvorica su uhapšena, dok su dvojica pobjegla nakon razmjene vatre u kojoj je ranjen jedan kuvajtski vojnik.

S druge strane, iransko Ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je te optužbe, navodeći da su iranski oficiri greškom uplovili u kuvajtske vode zbog problema s navigacijom.

Predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) ranije je izjavio da su američki napadi uništili vojnu infrastrukturu na ostrvu Kharg, ali da je naftna infrastruktura namjerno pošteđena. Istovremeno je upozorio da bi mogao promijeniti takvu odluku ukoliko Iran nastavi ometati plovidbu kroz Hormuški moreuz,piše Avaz

Nakon što su ove sedmice u iranskim napadima poginuli američki vojnici, Tramp je na društvenoj mreži Truth Social poručio:

Svaki put kada Iran ubije američkog vojnika, platit će za to višestruko.

Prema podacima američke vojske, od početka sukoba krajem februara poginulo je 15 pripadnika američkih oružanih snaga.

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