Zašto Grci u limunadu dodaju prstohvat soli? Razlog bi vas mogao iznenaditi

Upravo zbog toga Grci već generacijama u domaću limunadu dodaju prstohvat soli, vjerujući da na taj način lakše nadoknađuju izgubljene minerale i održavaju organizam hidriranim.

Iako je obična voda i dalje najbolji izbor za većinu ljudi, ovakav napitak može biti koristan nakon dužeg boravka na suncu ili intenzivne fizičke aktivnosti.

Kada se obilno znojimo, tijelo gubi elektrolite koji su važni za rad mišića, srca i nervnog sistema. Njihov nedostatak može izazvati umor, glavobolju, vrtoglavicu, slabost i grčeve u mišićima, a u težim slučajevima i dehidraciju,pišu Vijesti

Limun osigurava vitamin C i antioksidanse, dok prstohvat soli pomaže u nadoknadi izgubljenog natrija i boljem zadržavanju tečnosti u organizmu. Zbog toga mnogi ovu kombinaciju smatraju prirodnijom alternativom sportskim napicima koji često sadrže velike količine šećera.

Za pripremu je potrebno pomiješati litar hladne vode, sok od jednog do dva limuna i četvrtinu kašičice soli. Po želji se mogu dodati listići mente ili malo meda kako bi napitak bio ukusniji.

Ipak, sa soli ne treba pretjerivati. Osobe koje imaju visok krvni pritisak, bolesti bubrega ili druge hronične zdravstvene probleme trebale bi se prije redovne konzumacije posavjetovati s ljekarom. Ako se tokom velikih vrućina pojave simptomi ozbiljne dehidracije, poput konfuzije, jake vrtoglavice ili izrazite iscrpljenosti, potrebno je potražiti medicinsku pomoć.

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