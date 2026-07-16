SAD BRUTALNO BOMBARDOVAO IRAN TOKOM JUTRA! Srušeni mostovi i toranj, odzvanjaju sirene, udari se šire i na REGION!

SAD su proširile u petak rano ujutru svoju kampanju vazdušnih napada na Iran. Pogodile su nekoliko mostova i toranj u jednoj od ključnih iranskih luka

Napadi su dio prijetnji predsjednika SAD Donalda Trampa da će početi da gađa infrastrukturu kako bi izvršio pritisak na Teheran da ublaži blokadu Ormuskog moreuza.

Iran je istovremeno izveo nove raketne napade na zemlje saveznice SAD na Bliskom istoku, uključujući Katar, koji ima važnu ulogu posrednika u sukobu.

Privremeni prekid vatre, dogovoren prošlog mjeseca, propao je, a region je već danima poprište uzajamnih napada SAD i Irana dok se dvije strane bore za kontrolu nad strateški važnim moreuzom.

Iranski zvaničnici tvrde da je u američkim napadima do sada ubijeno više od 35 ljudi, a ranjeno više od 300, a nove žrtve prijavljene su i u napadima izvedenim u petak.

Kada su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli rat protiv Irana, Teheran je praktično zatvorio Ormuski moreuz za pomorski saobraćaj, što je izazvalo nagli rast cena nafte i dalo Iranu značajnu pregovaračku prednost.

U obraćanju američkoj javnosti u udarnom televizijskom terminu, predsednik Tramp je insistirao da rat ide u korist SAD.

– Takođe ostvarujemo veliku pobedu u Iranu i vrlo, vrlo brzo vidjet ćete rezultate tog rada – rekao je Tramp.

Pogođeni mostovi i toranj luke na jugu Irana

U američkim vazdušnim napadima pogođeni su mostovi tokom noći između četvrtka i petka u iranskoj južnoj provinciji Hormozgan, pri čemu je poginulo najmanje sedmoro ljudi, javila je iranska državna televizija.

U napadima je gađan Bandar Hamir, grad na iranskoj obali Ormuskog moreuza. Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je u najnovijim vazdušnim udarima, koji su završeni u petak u zoru, pogođeno na desetine ciljeva. To je bila šesta uzastopna noć američkih napada.

Napadi su, prema dostupnim snimcima i izveštajima, doveli i do urušavanja tornja u iranskoj luci Čabahar na obali Omanskog zaliva, važnoj trgovačkoj ruti za susedni Avganistan, koji nema izlaz na more.

Luka Čabahar, kojom Iran upravlja uz podršku Indije, već je više puta bila meta američkih vazdušnih napada. Iranski državni mediji potvrdili su treći talas napada na ovaj objekat, ali nisu odmah potvrdili urušavanje tornja.

Iran je saopštio da je toranj služio za nadzor komercijalnog pomorskog saobraćaja u luci. Međutim, Iranska revolucionarna garda takođe ima objekte u lukama širom zemlje.

Iran uzvratio napadima na Katar

U petak je Katardvaput upozorio stanovništvo da potraži sklonište nakon što je niz iranskih raketa lansiran ka toj zemlji. Stanovnici su čuli eksplozije iznad gradova dok su sistemi protivvazdušne odbrane pokušavali da presretnu projektile.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara saopštilo je da je jedno dete povređeno od gelera koji su pali tokom napada. Katar je, zajedno sa Pakistanom, jedan od ključnih posrednika u pokušajima da se pronađe rješenje za okončanje sukoba na Bliskom istoku.

Međutim, pregovori su prekinuti zbog iranske blokade Ormuškog moreuza. Iran je prethodno napao Bahrein i Kuvajtšto je bio odgovor na američke vazdušne udare kojima su tokom noći pogođeni mostovi u Islamskoj Republici Iran, piše espreso.

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