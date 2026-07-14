Iran napao Kuvajt, obustavljeni svi letovi

Vojni sukob na Bliskom istoku doživio je novu dramatičnu eskalaciju nakon što je Kuvajt postao direktna meta žestokih iranskih udara. Nacionalni avioprijevoznik Kuwait Airways saopćio je da su sve operacije na Međunarodnom aerodromu u Kuvajtu potpuno obustavljene.

Svi dolazni i odlazni letovi privremeno su zaustavljeni nakon novih talasa iranskih raketnih napada i napada droDopisnik Al Jazeere iz Kuvajta izvijestio je da se sirene za zračnu opasnost u glavnom gradu oglašavaju već četvrti put zaredom, dok se na nebu vode intenzivne operacije presretanja nadolazećih projektila.

Generalštab kuvajtske vojske objavio je hitno saopćenje u kojem je potvrđeno da se zemlja nalazi pod direktnim napadom.

– Naša protivzračna odbrana se trenutno suočava s neprijateljskim raketnim napadima i napadima dronova nakon grešne iranske agresije. Napominjemo građanima da su snažni zvukovi eksplozija koji se čuju širom zemlje rezultat uspješnog presretanja neprijateljskih ciljeva od strane naših odbrambenih sistema – navodi se u vojnom saopćenju.novima, dok je kompanija ranije potvrdila da je bila primorana promijeniti kompletan raspored letenja.Prema prvim informacijama kuvajtskih zvaničnika, u ranijim napadima dronovima već je povrijeđeno nekoliko pripadnika kuvajtskih oružanih snaga, dok su ozbiljno oštećeni i jedna lokalna elektrana te ključne stanice za desalinizaciju vode.

Ovaj veliki napad uslijedio je neposredno nakon što je Iranska revolucionarna garda (IRGC) uputila ozbiljne prijetnje arapskim državama koje na svojoj teritoriji imaju raspoređene američke vojne snage. Iran je od njih zatražio da hitno “aktiviraju jedinice civilne zaštite i sklone građane s vojnih lokacija”, uz tvrdnju da će te zemlje biti tretirane kao polazne tačke za napade protiv Irana.

Iranska poluzvanična agencija Tasnim već je prenijela tvrdnje IRGC-a da su njihove kopnene snage uspješno pogodile američke položaje u Kuvajtu.

Teheran tvrdi da je veliki američki vojni logistički centar pogođen rojevima dronova te da među vojnim osobljem ima stradalih.

Dok kuvajtska protivzračna odbrana pokušava neutralizirati prijetnje na nebu, a Pentagon procjenjuje posljedice napada, stanje u regiji Perzijskog zaljeva dodatno se pogoršava. Obustava rada aerodroma i moguća blokada vitalnog Hormuškog moreuza povećavaju strah od ozbiljnih posljedica za globalnu ekonomiju i međunarodne lance snabdijevanja.Dok kuvajtska protivzračna odbrana pokušava neutralizirati prijetnje na nebu, a Pentagon procjenjuje posljedice napada, stanje u regiji Perzijskog zaljeva dodatno se pogoršava. Obustava rada aerodroma i moguća blokada vitalnog Hormuškog moreuza povećavaju strah od ozbiljnih posljedica za globalnu ekonomiju i međunarodne lance snabdijevanja,piše Avaz

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