Muškarac preživio napad morskog psa dok je ronio

Ronilac se nalazio oko 50 metara od obale u području Adventure Baya na otoku Bruny kada ga je, prema procjenama, napala ajkula duga oko dva metra. Napad se dogodio oko 9.10 sati po lokalnom vremenu.

„Muškarac se uspio vratiti na obalu, gdje su mu pomoć pružili drugi ronioci“, izjavio je policijski inspektor Darren Latham.

Prema policijskom saopćenju, muškarac je zadobio povrede podlaktice koje nisu opasne po život. Helikopterom je prebačen u bolnicu, gdje se nalazi u stabilnom stanju.

Policija je navela da nakon napada nije bilo novih uočavanja ajkule na udaljenom području otočne države Tasmanije, koja se nalazi oko sat vremena leta od Melbournea na australskom kopnu. Oko 40 posto otoka čine područja divljine ili zaštićene zone.

Napadi ajkula posljednjih mjeseci ponovo su izazvali zabrinutost u Australiji. Prošlog mjeseca žena stara 35 godina teško je povrijeđena u napadu ajkule u Sydneyju, nakon čega je pokrenuta sigurnosna provjera na popularnim plažama,pišu Vijesti

U junu je muškarac poginuo nakon napada ajkule tokom ribolova kod obale Zapadne Australije. U maju je 39-godišnji muškarac stradao nakon napada na Velikom koraljnom grebenu u Queenslandu, dok je sedmicu ranije 38-godišnjak smrtno stradao u napadu kod jednog otoka u blizini Pertha.

U januaru su desetine plaža duž istočne obale Australije bile zatvorene nakon četiri napada ajkula u samo dva dana.

Iako su susreti s ajkulama statistički rijetki, analiza podataka Australijske baze incidenata s ajkulama pokazuje postepen rast broja zabilježenih slučajeva. Australija je u posljednjoj deceniji bilježila prosječno gotovo 29 incidenata godišnje, u odnosu na prosjek od oko 16 godišnje tokom 2000-ih.

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