Francuska i Engleska u borbi za treće mjesto Mundijala

Nakon što su u polufinalima doživjele poraze od Španije i Argentine, dvije velike evropske selekcije pokušat će turnir završiti osvajanjem bronzane medalje.

Francuska je u polufinalu poražena od Španije rezultatom 2:0, dok je Engleska izgubila od Argentine. Iako utakmica za treće mjesto nema težinu finala, obje reprezentacije žele pobjedom zaključiti nastup na Mundijalu.

U francuskom taboru ne kriju razočaranje nakon eliminacije iz borbe za titulu. Defanzivac Ibrahima Konaté priznao je da igrači nisu željeli biti u ovoj situaciji.

“Naravno da niko ne želi igrati ovu utakmicu. Željeli smo biti u finalu, a ne ovdje. Ali nemamo izbora”, rekao je Konaté.

Francuski stoper istakao je da je Španija bila bolji protivnik u polufinalu.

“Bili smo jako motivisani, ali nismo uspjeli. Španija je jednostavno bila bolja. Moramo se podići i nastaviti dalje”, poručio je Konaté.

Posebno je istakao kvalitet španske reprezentacije, ali smatra da je ekipa koja je osvojila Evropsko prvenstvo bila još dominantnija.

“Španija s Eura bila je čak i bolja od ove protiv koje smo igrali. Yamal i Nico Williams tada su bili na sto posto. Ovaj put smo mi odigrali loše, to ne poričem”, dodao je.

Mbappe: Želimo pobijediti zbog Deschampsa

Kapiten Francuske Kylian Mbappé naglasio je da će ekipa imati dodatni motiv zbog selektora Didiera Deschampsa, kojem će utakmica protiv Engleske biti posljednja na klupi reprezentacije.

“Didier mnogo znači nama i francuskom narodu. Kao igrač i kao selektor ispisao je nevjerovatnu priču. Ovo mu je posljednja utakmica i pokušat ćemo igrati najbolje što možemo za njega jer to zaslužuje. Naši navijači također zaslužuju da budemo treći na Svjetskom prvenstvu”, rekao je Mbappe.

Deschamps je selektor Francuske od 2012. godine i iza sebe ima izuzetno uspješan period. Sa “Tricolorima” je osvojio Svjetsko prvenstvo 2018. godine, bio viceprvak svijeta 2022. godine, a igrao je i finale Evropskog prvenstva 2016,pišu Vijesti

Legendarni Francuz svjetski naslov osvojio je i kao igrač 1998. godine, dok je 2000. godine bio prvak Evrope.

Mbappe će protiv Engleske imati priliku dodatno popraviti svoj golgeterski učinak. Kapiten Francuske je na ovom Mundijalu postigao osam pogodaka, čime se izjednačio s Lionelom Messijem, koji će u finalu protiv Španije imati priliku za novi trofej.

Večerašnji duel Francuske i Engleske donosi okršaj dvije reprezentacije pune zvijezda, ali i posljednju priliku za obje selekcije da sa Svjetskog prvenstva odu sa medaljom.

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