Svijet

Snažne eksplozije u Dubaiju: Presretnuti projektili iznad grada

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Objavljeno prije 42 minute

Najnoviji iranski napadi predstavljaju prve takve udare poslije nekoliko mjeseci.

Najnoviji iranski napadi predstavljaju prve takve udare poslije nekoliko mjeseci.

Snažne eksplozije odjeknule su u četvrtak uveče u centru Dubaija, dok su iznad grada, prema izvještajima očevidaca, presretnuti projektili tokom obnovljenih iranskih napada na ciljeve u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, piše espreso.

U centru grada su se čule glasne eksplozije, uz navode o presretanju raketa iznad grada.

Najnoviji iranski napadi predstavljaju prve takve udare poslije nekoliko mjeseci, nakon prekida vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i potpisivanja okvirnog sporazuma o okončanju rata sredinom juna.

Samo nekoliko dana ranije Iran je pogodio dva broda iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Ormuskom moreuzu.


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