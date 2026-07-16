Amerika ponovo napala Iran: Oglasio se Tramp i poručio samo jedno

Američka vojska započela je novi talas udara na ciljeve u Iranu, saopštila je Centralna komanda Oružanih snaga SAD (CENTCOM).

Danas u 14 časova po istočnom vremenu, američke snage su počele da sprovode novi talas udara na Iran, šestu noć zaredom, kako bi dodatno oslabile iranske vojne kapacitete – navodi se u objavi.

Napadi na američke vojne ciljeve u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu

Podsjetimo, iranska vojska napada američke baze širom Bliskog istoka, a navodno i ima plan u slučaju da SAD napadne zemlju. U međuvremenu, kuvajtska vojska saopštila je da protivvazdužna odbrana Kuvajta trenutno reaguje na nove napade iranskih dronova.

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) i vojska Islamske Republike Iran saopštile su danas da su izvele više napada na američke vojne ciljeve u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu, uključujući radarske sisteme, komunikacionu infrastrukturu, rezervoare goriva i lokacije na kojima su raspoređeni američki vojnici.

Tramp: “Postignite sporazum ili vam neće ostati ništa”

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će američki vazdušni udari na Iran biti nastavljeni i narednih dana, uz upozorenje da će biti sve intenzivniji ukoliko Teheran ne pristane na sporazum, dodajući da trenutno ne želi pregovore sa Iranom.

Poruka je bila jednostavna – morate da postignete sporazum ili vam neće ostati ništa – rekao je Tramp u srijedu, dodajući da vjeruje da Iran nema drugog izbora osim da pregovara, piše Blic.

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