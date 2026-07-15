SAD pokrenule novi talas vazdušnih udara na Iran

Napadi su počeli u 19 sati po GMT-u i predstavljaju drugi talas američkih udara izvedenih tokom srijede.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopćila je da su mete napada iranski vojni kapaciteti koji se, prema tvrdnjama Washingtona, koriste za ugrožavanje plovila koja slobodno prolaze kroz Hormuški moreuz, jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za međunarodnu trgovinu.Napadi su usmjereni na iranske vojne kapacitete koji se koriste za prijetnje brodovima koji slobodno plove kroz Hormuški moreuz, međunarodni plovni put od ključnog značaja za globalnu trgovinu“, navodi se u objavi CENTCOM-a na društvenoj mreži XIz američke komande dodali su da njihove snage djeluju po nalogu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država kako bi Iran smatrale odgovornim za njegove aktivnosti,pišu Vijesti

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