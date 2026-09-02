Jovo Lukić otkrio gdje će nastaviti karijeru, pojedinci će se razočarati

Bh. napadač imao je važnu ulogu u pobjedi Univerzitatee Kluž (Universitatea Cluj), nakon što je ušao u igru i izborio penal iz kojeg je njegova ekipa stigla do pobjede.

Nakon utakmice Lukić je dao kratku izjavu, a očekivano pitanje bilo je vezano upravo za njegovu budućnost.

FCSB ga želi, ali Lukić ne insistira na odlasku

FCSB već duže vrijeme pokazuje interes za 26-godišnjeg napadača, posebno nakon što je Danijel Birligea (Daniel Bîrligea) otišao na posudbu u Frozinone (Frosinone), uz opciju otkupa ugovora.

Trener Gigi Bekali (Gigi Becali) već je doveo Arnolda Garitu, ali želi još jednog napadača, a Lukić je jedan od fudbalera koje bi rado vidio u svojoj ekipi.

Ipak, čini se da sam igrač trenutno nema potrebu da napušta KlužNe razmišljam previše o tome, iskreno. Kao što sam rekao i u posljednjih nekoliko intervjua, želim samo da se fokusiram na to da ovdje pružim najbolje što mogu.

Ako se nešto pojavi, možda će biti dobro. Ako se ne pojavi, sretan sam što sam ovdje i to je otprilike sve. Nije mi obavezno da napustim U Kluž.

Sviđa mi se Kluž, kao i mojoj porodici. Nije neophodno da odem. Cijenim klub, navijače i ljude iz stručnog štaba i to je to, poručio je Lukić.

U Klužu ne žele lako pustiti svog napadača

Lukić s Univerzitateom ima ugovor do ljeta 2029. godine, što rumunskom klubu daje prilično snažnu pregovaračku poziciju.

Bh napadač je u dresu ovog kluba odigrao 45 utakmica, postigao 24 gola i upisao četiri asistencije,piše Avaz

Njegova vrijednost na Transfermarktu procijenjena je na oko 2,2 miliona eura, ali Univerzitatea Kluž za njegov transfer navodno želi približno tri miliona eura.

Predsjednik kluba Radu Konstantea (Radu Constantea) ranije je za Digi Sport otvoreno govorio o mogućnosti transfera u FCSB i izrazio sumnju da bi dva kluba mogla postići dogovor.

FCSB čeka, Lukić je miran

Situacija je tako prilično jasna. FCSB želi Lukića, Bekali ga cijeni, a U Kluž bi za njegov odlazak tražio ozbiljno obeštećenje.

Sam fudbaler, međutim, ne djeluje kao neko ko po svaku cijenu želi promijeniti sredinu.

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