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Ostao bez posla zbog veličanja zločinca, a onda se bizarno pravdao: “Podijelio sam fotografiju generala i njegove pokojne kćerke, jer me dirnula kao oca”

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Objavljeno prije 16 minuta

Iz Uprave zaštitarske agencije „Sec One“ za medije je potvrđeno da Parović više nije angažovan na poslovima u toj firmi

Parović je, prema vlastitim riječima, na Facebooku podijelio fotografiju Mladića i njegove pokojne kćerke, navodeći da je to učinio iz „očinskog saosjećanja“ i bez namjere da uvrijedi bilo čije žrtve.

Nakon što je informacija o objavi stigla do vlasnika firme, Paroviću je ponuđen sporazumni raskid radnog odnosa.

– Podijelio sam fotografiju generala Mladića i njegove pokojne kćerke, jer me dirnula kao oca, bez namjere da vrijeđam bilo čije žrtve – kazao je Parović.

Iz Uprave zaštitarske agencije „Sec One“ za medije je potvrđeno da Parović više nije angažovan na poslovima u toj firmi,piše Avaz

– Ovim putem vas informišemo da navedeni Milenko Parović od juče nije angažovan na radnim zadacima u Agenciji „Sec One“. Njegov status zaposlenika prestaje nakon isteka zakonom propisanog otkaznog roka od 15 dana – saopćeno je iz Uprave.Iz agencije su istakli da u poslovanju primjenjuju visoke etičke standarde, kao i da poštuju zakone Bosne i Hercegovine, međunarodne propise i odluke nadležnih institucija.


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