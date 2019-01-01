Plenković: Cijela Srbija se digla zbog moje izjave o Mladiću, vratite se u prvi razred škole

Pa nije samo u Republici Srpskoj. Cijela Srbija je skočila zbog Bleda, gdje sam rekao da veličanjem i davanjem državnog karaktera sprovodu Ratka Mladića, osuđenog u Haagu za genocid u Srebrenici, koji je provodio politiku Miloševića i odgovoran je za najteže zločine, te time da mu se rade ovakvi hvalospojevi i da se za njim žali, Srbija pokazuje da ne samo da nije prošla katarzu nego nije napravila ni korak prema tome gdje želi biti”,pišu Vijesti

Nastavio je da to nije stav samo Hrvatske nego i Evropske unije.

“Došle su nove generacije mlađih ljudi koji veze nemaju o tome što je bilo 1990-ih. Znaju iz brifinga koji su sve plići. Takvom čovjeku davati državne počasti znači da se moraju vratiti u prvi razred škole kada je riječ o temeljnim vrijednostima. U prvi razred škole. Ovo jasno i glasno govorim da razumiju razmjere potpunog političkog promašaja i moralne neprihvatljivosti davanja počasti ratnom zločincu”, naveo je Plenković.

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