Haos na Bliskom istoku: Iran raketirao četiri zemlje, Amerikanci uzvratili, Tramp poslao jezivu poruku

Situacija na Bliskom istoku dodatno se zaoštrila nakon novih američkih napada na Iran, koji je potom uzvratio napadima na američke vojne položaje u više zemalja regije.Američke snage u utorak su ponovo izvele napade na Iran, saopćila je Centralna komanda američke vojske (CENTCOM).

Iz CENTCOM-a su naveli da su napadi uslijedili nakon, kako su kazali, “nedavnih pokušaja napada” iranske Revolucionarne garde (IRGC) na trgovačke brodove u Hormuškom moreuzu.

Ima poginulih i povrijeđenih

Iranski Crveni polumjesec saopćio je da su u američkim napadima poginule četiri osobe, među kojima i malo dijete, dok je više od 50 ljudi povrijeđeno.

Nakon udara američkog projektila, krhotine su pogodile kuću u kojoj se održavala svadbena proslava u gradu Siriku, na jugu Irana.

Prema navodima iranskih državnih medija, među poginulima je bilo i četverogodišnje dijete.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Drugi izvještaji navode da su projektili pogodili područja Čabahara i Konaraka, kao i aerodrom u Džiroftu. Eksplozije su se čule i na otoku Kišmu te u Bandar Abasu.

Iran uzvratio

Iran je potom odgovorio napadima na američke vojne baze u Iraku i Jordanu, objavili su lokalni državni mediji i jordanske oružane snage.

Do ranih jutarnjih sati u srijedu Iran je, u znak odmazde za napad na Sirik, ispalio salvu balističkih projektila prema bazi američkih marinaca u jordanskoj Akabi, objavila je poluslužbena iranska novinska agencija Tasnim.

Jordanske oružane snage saopćile su da su presrele 13 balističkih projektila. Deset ih je uništeno, dok su tri pala na udaljena i nenaseljena područja.

Prema dostupnim informacijama, u iranskom napadu na Jordan nije bilo poginulih ni povrijeđenih.

Jordanski Nacionalni centar za sigurnost upozorio je stanovnike pokrajina Akaba i Mafrak na mogućnost pada krhotina. Upozorenje je kasnije povučeno.

Eksplozije i u Kuvajtu i Bahreinu

Kuvajtska vojska saopćila je da je njena protuzračna odbrana u ranim jutarnjim satima reagirala na iranske raketne napade.

Nakon iranskih napada, nekoliko eksplozija zabilježeno je i u Bahreinu, objavili su iranski državni mediji.

Time se sukob dodatno proširio izvan teritorije Irana, uz napade i incidente zabilježene u više država Bliskog istoka.

Tramp zaprijetio novim napadima

Američki predsjednik Donald Tramp nakon prvih informacija o američkim napadima upozorio je Iran da će, ukoliko odluči uzvratiti, ponovo biti napadnut.

Tramp je poručio da bi naredni američki napadi bili “mnogo snažniji i na znatno višem nivou”,piše Avaz

CENTCOM je saopćio da su američke snage napade na položaje Revolucionarne garde započele u utorak u 16 sati po srednjoevropskom vremenu, dok je operacija završena u ranim jutarnjim satima u srijedu.

Kapetan američke ratne mornarice Tim Hovkins (Tim Hawkins), koji je govorio u ime CENTCOM-a, izjavio je za BBC da je američka vojska upoznata s navodima iranskih državnih medija o napadu na Sirik.

– Američka vojska nikada ne napada civile, za razliku od Revolucionarne garde – kazao je Hovkins.

Istovremeno, iranska Revolucionarna garda poručila je da će Sjedinjene Američke Države “požaliti” zbog novih napada, čime su dodatno pojačane bojazni od širenja sukoba na širi prostor Bliskog istoka.

Facebook komentari