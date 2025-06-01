Kupio mu stan u Beogradu, a on ga precrtao zauvijek: Draganin bivši muž nije bio ni na svadbi sina

Bivši suprug Dragane Mirković, biznismen Toni Bijelić, sinu Marku navodno je kupio skupocjeni stan u Beogradu, ali nije prisustvovao njegovom vjenčanju s Melani, što je dodatno podgrijalo priče o narušenom odnosu oca i sina,piše Avaz

Komplikovan odnos Tonija Bijelića i njegovog sina Marka već neko vrijeme privlači pažnju javnosti. Nakon razvoda roditelja Marko je, dok je imao profil na Instagramu, prestao pratiti oca, što je pokrenulo nagađanja o zahlađenju njihovih odnosa.

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Prema pisanju srbijanskih medija, Toni je prošle godine sinu kupio luksuzan stan u jednom od elitnih beogradskih naselja.

Navodno je želio da Marku i njegovoj supruzi Melani omogući mir i komfor nakon što su odlučili zasnovati porodicu u Beogradu.

– Toni je odlučio da Marku kupi stan u Beogradu jer zna koliko mu znači da bude u Srbiji. Marko je oduvijek bio vezan za Beograd i ovdje ima mnogo prijatelja i poslovnih obaveza. Sada, kada je s Melani zasnovao porodicu, želio je da imaju svoj mir i luksuz, a Toni im je to omogućio – tvrdio je izvor, a prenio “Informer”.

Ipak, Toni nije prisustvovao svadbi sina i Melani, koja je održana na ljeto 2025. godine. Njegovo odsustvo dodatno je podgrijalo priče o tome da odnosi između njih dvojice nisu dobri.

U međuvremenu, Toni je nakon razvoda od Dragane Mirković započeo novo životno poglavlje,piše Avaz

Višemilionska imovina bivših supružnika podijeljena je, a biznismen je ranije nagovijestio velike promjene u svom životu.

– Dobro jutro, Beč, danas počinje novo poglavlje mog života – poručio je tada Toni, ne otkrivajući detalje.

Nedavno je boravio i u Beogradu, gdje se pojavio u društvu slavnog glumca Žan-Kloda Van Dama, a zajedno su posjetili i Filmski festival u Nišu.

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