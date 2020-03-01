Radončić: Zabraniti ulazak u EU na pet godina za zvaničnike koji budu prisustvovali sahrani zločinca Mladića i veličali njegov lik

Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić poručio je da EU treba zabraniti ulazak na pet godina za sve zvaničnike koji budu prisustvovali sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića i veličali njegov lik.

– Pozivam institucije Evropske unije i sve države članice da uvedu petogodišnju zabranu ulaska svakom javnom zvaničniku koji sahranu Ratka Mladića iskoristi za političko, javno ili institucionalno veličanje čovjeka pravosnažno osuđenog za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine.

Ovo nije poziv na kažnjavanje porodice niti osporavanje bilo čijeg prava da privatno prisustvuje ukopu. Granica mora biti jasna i pravedna: privatna ljudska žalost jedno je, a pretvaranje sahrane u državnu ceremoniju slavljenja ratnog zločinca nešto sasvim drugo.Petogodišnju zabranu ulaska treba izreći svakom zvaničniku koji:

– prisustvuje sahrani predstavljajući državnu, entitetsku, gradsku ili drugu javnu instituciju,piše Avaz

– koristi službeno vozilo, delegaciju ili budžetski novac;

– polaže vijence ili odaje počast u ime institucije;

– Ratka Mladića javno naziva herojem, zaštitnikom ili uzorom;

– drži govor kojim opravdava, umanjuje ili prešućuje njegove zločine;

– nosi ili ističe obilježja kojima se veličaju njegov lik, vojska ili ideologija;

– učestvuje u organizovanju državnih ili vojnih počasti;

– sahranu koristi za negiranje genocida u Srebrenici i pravosnažnih presuda međunarodnih sudova.Krivični zakon Bosne i Hercegovine već propisuje kaznu zatvora od najmanje tri godine za onoga ko pravosnažno osuđenom ratnom zločincu dodjeljuje priznanje, počast ili privilegiju, odnosno ko ga „na bilo koji način veliča“. Ako je takvo ponašanje dovoljno ozbiljno da bude krivično sankcionisano u BiH, onda mora biti dovoljno ozbiljno i da povuče političke posljedice u Evropi.

Evropska komisija poručila je da veličanju ratnih zločinaca nema mjesta ni u Evropskoj uniji ni u državama kandidatima. Sada je vrijeme da iza tih riječi stane konkretna mjera.

Ne predlažem ponovno uvođenje viza svim građanima Srbije niti kolektivno kažnjavanje bilo kojeg naroda. Građani nisu odgovorni za sramotne izbore svojih političara. Predlažem ciljanu i ličnu odgovornost: ko svjesno i javno slavi osuđenika za genocid, neka najmanje pet godina ostane izvan prostora evropskih vrijednosti koje je svojim postupkom pogazio.

Ne možete se u Banjoj Luci ili Beogradu klanjati Ratku Mladiću, a zatim u Briselu govoriti o pomirenju. Ne možete odavati državne počasti čovjeku osuđenom za genocid, a istovremeno uživati privilegije slobodnog kretanja kroz Evropu. Ne možete vrijeđati žrtve Srebrenice i Sarajeva, a očekivati da vas demokratska Evropa dočekuje crvenim tepihom.

Sahrana pripada porodici. Veličanje ratnog zločinca pripada politici. A za takvu politiku moraju postojati posljedice.

Ko izabere Ratka Mladića umjesto evropskih vrijednosti, sam je izabrao da mu najmanje pet godina ne bude mjesto u Evropskoj uniji – poručio je Radončić.

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