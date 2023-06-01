Iran žestoko napao američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu

Iranska Revolucionarna garda objavila je da je u ranim jutarnjim satima po lokalnom vremenu pogodila logistički centar i centar za podršku američke vojske u području Mina Abdullah u Kuvajtu.

Prema navodima iranske novinske agencije Tasnim, u napadu je zapaljena jedna zgrada.

CNN je objavio da je geolocirao videosnimak koji, prema njihovim navodima, prikazuje iranski dron kako pogađa skladište koje je već bilo zahvaćeno vatrom. Televizija je naglasila da autentičnost snimka nije mogla nezavisno potvrditi.Kuvajtske vatrogasne službe kasno u utorak saopćile su da su ugasile požar izazvan, kako su navele, “neprijateljskom iranskom zračnom agresijom”. U saopćenju koje je prenijela Kuvajtska novinska agencija nije navedena tačna lokacija požara.

Iranska Revolucionarna garda također tvrdi da je gađala komandni centar, skladišta i objekte za gorivo koje koristi američka Peta flota u Bahreinu. Državna novinska agencija IRNA prenijela je da su mete bili vojni objekti, dok je agencija Fars objavila da je u ranijem napadu uništen kontrolni centar američkih bespilotnih letjelica.,pišu Vijesti

Prema navodima IRNA-e, iranska vojska izvela je napad i na američke vojne ciljeve u zračnoj bazi Al Azraq u Jordanu. Tvrdi se da su napadački dronovi pogodili područje u kojem su bili raspoređeni borbeni avioni F 18, zgradu za smještaj vojnog osoblja i veliki hangar za vojnu opremu.

Iranska Revolucionarna garda saopćila je i da su u toj bazi uništene američke bespilotne letjelice MQ 9, prenijela je agencija Fars.

Za sada nije bilo nezavisne potvrde ovih tvrdnji niti zvanične reakcije američke strane.

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