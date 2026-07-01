Luka Modrić prelomio, poznato gdje će igrati u narednoj sezoni

Hrvatski kapiten Luka Modrić na korak je do potpisivanja novog jednogodišnjeg ugovora s Milanom, prenosi italijanski Skaj Sport (Sky Sport Italia).

Iako iskusni veznjak u septembru puni 41 godinu, a prethodni ugovor mu je istekao krajem juna, klub je uspio pronaći zajednički jezik s osvajačem Zlatne lopte koji bi se uskoro trebao priključiti ekipi na ljetnim pripremama.

Modrić je do nedavno bio potpuno posvećen nastupu reprezentacije Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, a ključnu ulogu u njegovom ostanku na San Siru odigrali su čelnici kluba i novi šef stručnog štaba Ruben Amorim,piše Avaz

Oni su uložili ogroman napor kako bi uvjerili veznjaka da je i dalje izuzetno važan dio njihovog projekta, što je na kraju urodilo plodom. Legendarni fudbaler nikada nije skrivao da mu je dječački san bio igrati za Milan, inspirisan nastupima Zvonimira Bobana, pa je odluka o produžetku saradnje bila znatno lakša.

Ako se svi detalji ugovora brzo privedu kraju, Modrić će otputovati s ekipom na predsezonsku turneju u Australiju koja počinje 26. jula. Podsjećamo, on je prošle sezone upisao 37 nastupa za italijanski tim, postigavši dva gola i tri asistencije, a odigrao bi i više da ga u tome nije spriječio neugodan prelom jagodične kosti.

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