Sladić najavljuje: Evo kada nam stiže novi toplotni val

Kako je naveo trajat će duže nego prethodni.

“U periodu od 16. do 20. jula, prema trenutnim pokazateljima, dnevne temperature zraka u većem dijelu naše zemlje iznosit će od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Tokom vikenda na području Hercegovine lokalno se očekuju temperature do 40, odnosno 41 stepen Celzijusa”, rekao je Sladić.

Prognoza FHMZ BiH

Jutros je Bosni i Hercegovini bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme.

Temperature zraka u 08 sati: Sokolac 11 stupnjeva, Bugojno, Ivan Sedlo i Srebrenica 15, Jajce i Sarajevo 16, Drvar i Livno 17, Bihać, Doboj, Prijedor, Zenica i Zvornik 18, Banja Luka i Sanski Most 19 , Tuzla 20, Bijeljina 23, Gradačac, Mostar, Neum i Trebinje 24 stupnja. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 947 milibara, za 5 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stupnjeva.

U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura oko 26 stupnjeva.

Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stupnjeva.

U srijedu sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stupnjeva.

U četvrtak sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stupnjeva, najavljuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.

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