Dječak iz BiH na romobilu poginuo u Njemačkoj: Vozač otišao kući poslije sudara

Kako Fenix-magazin.de nezvanično saznaje, radi se o dječaku iz Čapljine (BiH).

Prema informacijama policije, na raskrsnici se dogodio sudar električnog romobila dječaka i automobila kojim je upravljao 52-godišnjak.

Trinaestogodišnjak navodno nije dao prednost prvenstva vozaču.

Dječak je poginuo na mjestu nesreće. Nakon sudara, 52-godišnjak je prvo otišao kući, a tek je potom obavijestio policiju, koja je potom obavijestila hitnu medicinsku pomoć, pišu njemački mediji.

Prema riječima portparola policije, ostaje nejasno zašto muškarac nije odmah pozvao pomoć na mjestu nesreće,pišu

Moguće je, kako navode, da nije imao telefon sa sobom. Istraga je u toku.

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