Estrada

Otkazan koncert Dženana Lončarevića u Mostaru

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Objavljeno prije 41 minuta

Koncert Dženana Lončarevića koji je bio zakazan za 22. juli u okviru Međunarodne kulturne manifestacije „Mostarsko ljeto 2026“ je otkazan.

Odluka o otkazivanju koncerta donesena je nakon saznanja da je izvođač 11. jula nastupio u Republici Srbiji na dan obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici.Organizacioni odbor manifestacije “Mostarsko ljeto” ocijenio je da je takav čin nespojiv sa vrijednostima koje manifestacija dosljedno zastupa i promoviše, niti odražava dužno poštovanje i pijetet prema žrtvama genocida u Srebrenici i njihovim porodicama.

“Kulturne manifestacije, smatra organizacioni odbor, imaju odgovornost njegovati univerzalne vrijednosti te ostaju dosljedni opredjeljenju da se kroz program i djelovanje manifestacije afirmišu vrijednosti odgovornosti, kulture sjećanja, međusobnog uvažavanja i poštovanja ljudskog dostojanstva”, saopćili su iz Organizacionog odbora manifestacije “Mostarsko ljeto”,pišu Vijesti


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