Otišao u Italiju da kupi kuću za EURO, a onda je shvatio zašto su TAKO JEFTINE: Kad je ušao unutra… OVO JE CAKA!

Kuće koje se u pojedinim italijanskim gradićima prodaju za samo jedan evro zvuče kao ostvarenje sna za svakoga ko želi nekretninu na Mediteranu. Međutim, jedan jutjuber odlučio je da provjeri kako ovaj program zaista funkcioniše i vrlo brzo otkrio da iza primamljive cijene postoji nekoliko važnih uslova.

Ben Moris, autor istoimenog YouTube kanala, posetio je gradić Sambuka di Sičilija na Siciliji, koji je posljednjih godina privukao veliki broj kupaca iz Sjedinjenih Američkih Država, zbog čega ga neki nazivaju i „malom Amerikom Italije“.

Tokom razgovora sa lokalnom agentkinjom za nekretnine saznao je da je program prodaje kuća pokrenut u više faza.

„Do sada smo imali tri projekta kuće za jedan, dva i tri evra“, objasnila je ona.

Iako početna cijena zaista iznosi jedan, dva ili tri evra, kupci moraju da dostave ponudu, a nekretnina pripada onome ko ponudi najviše.

„Pravila su uglavnom ista. Možete da ponudite jedan, dva ili tri evra, ali treba da znate da će kuću dobiti onaj ko da najveću ponudu“, rekla je agentkinja.

Ben je zato zaključio da u Sambuki postoji mala „caka“.

„Kuće se formalno prodaju za jedan evro, ali se u praksi za mnoge od njih licitira i do 5.000 evra“, objasnio je.

Dodao je da postoji i drugi gradić koji je planirao da posjeti, gdje se pojedine kuće zaista mogu kupiti za jedan evro bez nadmetanja i gdje su takve nekretnine trenutno dostupne.

Procjenjuje se da oko 25 italijanskih opština učestvuje u ovom programu. Cilj je da se napuštene kuće obnove, ponovo usele i vrate u funkciju, umesto da propadaju. Lokalne vlasti računaju da će uređene i naseljene kuće doneti više koristi zajednici nego prazni objekti, posebno zbog poreza koje plaćaju vlasnici drugih domova.

Ben je u videu pomenuo i primer Amerikanke Meredit Tabon, koja je jednu kuću kupila za 5.000 evra, a zatim i susednu nekretninu. Ipak, obnova oba objekta na kraju ju je koštala oko 446.000 dolara.

Nakon toga otišao je u gradić Musomeli kako bi pronašao kuću koja se zaista prodaje za jedan evro.

Tamo ga je dočekala žena po imenu Natali, koja mu je pokazala nekoliko nekretnina, među kojima su dve koštale manje od jedne funte.

Čim je ušao u jednu od njih, bilo je jasno da je potrebna potpuna rekonstrukcija. Zbog bezbjednosti mu je čak savetovano da hoda isključivo uz ivice prostorija kako se pod ne bi urušio.

Poslije obilaska Ben je rekao da mu je sada potpuno jasno zbog čega su ovakve kuće toliko jeftine.

„U njih morate da uložite mnogo novca kako biste ih učinili useljivim. Osim toga, imate obavezu da održavate objekat kako se ne bi srušio i ugrozio komšije“, rekao je.

Natali je dodala da kupce čekaju i dodatni troškovi nakon kupovine. Potrebno je platiti notarske usluge, razne potvrde i drugu administrativnu dokumentaciju, što je Ben opisao kao još jednu „malu caku“ ovog programa.

Na sajtu 1eurohouses.com, koji promoviše ovu inicijativu, ističe se da cilj nije izgradnja novih objekata, već obnova napuštenih istorijskih naselja.

„Ne trebaju nam nove zgrade i dodatna urbanizacija. Naš cilj je da unaprijedimo stambeni fond i sačuvamo kulturni identitet obnavljanjem napuštenih mesta i zgrada koje predstavljaju dio naše istorije“, navodi se u saopštenju koje prenosi Independent, piše espreso.

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