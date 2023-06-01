FIFA pravi presedan: Pauza između dva poluvremena finala Mundijala mogla bi trajati čak 30 minuta

Krovna kuća svjetskog fudbala (FIFA) odlučna je u namjeri da finale predstojećeg Svjetskog prvenstva pretvori u nezapamćen televizijski i zabavni spektakl, kopirajući provjereni recept američkog Super Bowla.

Ipak, realizacija ove ideje mogla bi iz temelja uzdrmati tradicionalna Pravila fudbalske igre, s obzirom na to da se planira produženje pauze između dva poluvremena na čak 30 minuta, što je duplo duže od trenutno dozvoljenih 15 minuta odmora.

Razlog za ovo drastično odstupanje od pravila je izuzetno raskošan muzički program na stadionu u New Jerseyju. FIFA želi dovoljno vremena kako bi se na travnjak montirala i demontirala gigantska pozornica za nastupe najvećih svjetskih muzičkih zvijezda, a da pritom igrači imaju prostora za zagrijavanje prije nastavka utakmice.

Prema pisanju uglednog britanskog lista The Times, muzički šou u poluvremenu trajaće oko 11 minuta, a programom će rukovoditi lider grupe Coldplay, Chris Martin. FIFA je već potvrdila impresivnu listu izvođača koji će izaći na teren:

Ovo će biti prvi put u historiji da se u poluvremenu finala Mundijala organizuje zvanični koncert ovakvih razmjera. Sličan eksperiment, ali sa nešto kraćom pauzom od 25 minuta, krovna organizacija je uspješno testirala tokom prošlogodišnjeg finala Svjetskog klupskog prvenstva.

Ipak, ovakav potez nailazi na oštre kritike fudbalskih radnika i ljekara. Ideja o produženju poluvremena na 25 minuta našla se pred Međunarodnim odborom fudbalskih saveza (IFAB) još 2021. godine, ali je tada ekspresno odbijena. Glavni argument protiv bio je rizik od povreda, jer bi se igrači tokom preduge pauze ohladili, što bi drastično povećalo šanse za fizičke probleme u nastavku meča. Čini se da je FIFA ovog puta odlučila ignorisati upozorenja i napraviti presedan za najvažniju utakmicu na planeti,piše Avaz

Pored sportskog aspekta, produženo poluvrijeme zadalo je glavobolje i TV kućama koje prenose utakmicu. Britanski ITV je već donio odluku da emituje kompletan muzički šou, dok sa BBC-ja stižu oprečne informacije. Prema posljednjim najavama, emiteri se nadaju da će dobiti dovoljno vremena i za prenos koncerta i za standardnu stručnu analizu dešavanja na terenu.

Da fudbal polako prelazi u drugi plan pokazuje i najava svečane ceremonije zatvaranja koja će početi čak 90 minuta prije prvog sudijskog zvižduka. Na njoj će nastupiti Robi Vilijams (Robbie Williams), Nikol Šerzinger (Nicole Scherzinger), Laura Pauzini (Laura Pausini) i Dženifer Hadson (Jennifer Hudson), uz posebno pojavljivanje holivudskog glumca Toma Kruza (Tom Cruise). Sve je spremno za istorijski spektakl, ali ostaje pitanje hoće li fudbalska igra preživjeti ovaj estradni eksperiment.

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