“SLJEDEĆA SEDMJICA JE ZAISTA LOŠA ZA NJIH, UNIŠTIT ĆEMO IM SVE!” Iranu se ne piše dobro nakon Trampove prijetnje!

Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih američkih država (CENTCOM) saopštila je danas da je završila dodatnu rundu udara na Iran, pogodivši desetine vojnih ciljeva u blizini Ormuskog moreuza i iranskih priobalnih područja.

“Američki borbeni avioni, dronovi i mornarički brodovi lansirali su preciznu municiju na lokacije iranskih raketa i dronova, na pomorske kapacitete i sisteme obalske odbrane tokom sedmočasovnog talasa, kako bi dodatno oslabili sposobnost Irana da ugrozi komercijalne brodove i civilne posade”, saopštila je Komanda u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako se navodi, “američke snage ostaju budne, smrtonosne i spremne da izvrše operacije koje naloži vrhovni komandant”. U odvojenom saopštenju, komandant Centralne komande admiral Bred Kuper optužio je Iran da namerno cilja civile i komercijalne brodove širom Bliskog istoka.

“Tokom proteklih sedam dana, Iran je namerno ciljao civile širom regiona napadajući sedam komercijalnih brodova, što je rezultiralo poginulim, nestalim ili povrijeđenim skoro desetak civilnih članova posade”, rekao je admiral.

Kuper je dodao da je Iran lansirao desetine raketa i dronova prema susednim zemljama Zaliva.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp upozorio je da će SAD napasti mostove i elektrane u Iranu “sljedeće nedjelje” ukoliko se Teheran ne vrati za pregovarački sto.

“Udarićemo ih veoma snažno sutra uveče. Udarićemo ih veoma snažno noć poslije, a onda sljedeće nedjelje postaje zaista loše za njih, jer sledeće nedelje dolaze elektrane. Sledeće nedelje dolaze mostovi. Uništićemo sve njihove elektrane. Uništićemo sve njihove mostove ukoliko ne sednu za pregovarački sto i ne počnu da pregovaraju”, rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz.

Američki mediji navode da nije prvi put da Tramp preti da će napasti elektrane i mostove u Iranu, i podsećaju da je često koristio agresivne pretnje kao pregovaračku taktiku, a da ih nije sproveo u delo. Iran i predstavnici SAD još uvek razgovaraju, ali je Trampova administracija saopštila da ne mogu da nastave sa pregovorima dok Iran ograničava saobraćaj u Ormuskom moreuzu, prenosi CNN.

Kako se navodi, Tramp je rekao da će napadi na Iran, koji traju četvrti dan zaredom, od propasti Memoranduma o razumijevanju, “trajati dok ne kaže da je dovoljno”. On je takođe odbio da isključi mogućnost pozivanja kopnenih trupa u Iran, piše Espreso.

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