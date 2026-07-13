Amerika bombardovala desetine ciljeva, Iran uzvratio napadima na baze SAD-a…

Američke i iranske snage nastavile su danas međusobne napade, a Washington je saopćio da je bombardovao desetine ciljeva, dok je Teheran objavio da je gađao baze koje Sjedinjene Američke Države koriste u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopćila je na društvenoj mreži X da su njihove snage gađale iranske sisteme protivzračne odbrane, obalne radare, raketne i bespilotne sisteme, kao i manje vojne brodove, navodeći da je pogođeno “na desetine ciljeva”.

S druge strane, Islamska revolucionarna garda, elitna vojna formacija Irana, tvrdi da je izvela napade na baze koje Sjedinjene Američke Države koriste u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu, prenijela je iranska novinska agencija IRNA.

Teheran tvrdi da su diplomatski napori “svedeni na ništa”.

Najnovija eskalacija sukoba odmah se odrazila i na svjetsko tržište nafte.

Cijena nafte Brent za isporuku u septembru porasla je za 3,85 posto i dostigla 78,94 dolara po barelu.

Američka nafta West Texas Intermediate (WTI) za isporuku u augustu poskupjela je za 3,84 posto, na 74,15 dolara po barelu, pišu Vijesti.

(24sata.info)

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