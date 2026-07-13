Netanyahu gubi vlast? Ankete pokazuju da gubi parlamentarne izbore…

Izrael će održati nacionalne izbore 27. oktobra, prema koaliciji premijera Benjamina Netanyahua, prve od Hamasova napada 2023. godine te ratova koji su uslijedili u Gazi, Libanonu i Iranu.

Tačan izborni dan nije bio poznat jer je izraelski parlament izglasao raspuštanje u maju, čime je bila otvorena mogućnost prijevremenih izbora.

Međutim, čelnik koalicije Ofir Katz rekao je parlamentarnom odboru u nedjelju da će se zadržati originalni, zakonski propisan datum 27. oktobra.

Uzastopne ankete pokazale su da će Netanyahuova koalicija sastavljena od vjerskih i nacionalnističkih stranaka izgubiti izbore, iako njegovi politički oponenti i dalje nemaju jasan put prema vlasti.

Manje od godinu dana nakon političkog povratka 2022. godine na čelo dosad najdesnije izraelske vlade, Netanyahuova vjerodostojnost na području sigurnosti urušila se nakon iznenadnog napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine.

Ankete pokazuju da su mnogi nezadovoljni s Netanyahuom zbog ishoda rata s Iranom, pišu Vijesti.

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