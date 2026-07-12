Svijet

Iranski voditelj slavio smrt američkog senatora: Otišao je u pakao

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Objavljeno prije 25 minuta

Vijest je toliko dobra da ću je ponoviti, kazao je u emisiji

Vijest o smrti američkog republikanskog senatora Lindzija Grejema (Lindsey Graham) izazvala je burne reakcije u Iranu, gdje je jedan televizijski voditelj tokom informativne emisije otvoreno slavio njegovu smrt,piše Avaz

Voditelj je program započeo riječima da je Grejem, kojeg je nazvao “najvećim antiiranskim senatorom”, “otišao u pakao”, a potom dodao da je vijest toliko dobra da je želi pročitati još jednom. Tokom emitovanja na ekranu je stajala i informacija da je senator preminuo od iznenadne bolesti.Grejem, koji je preminuo u 71. godini, godinama je bio jedan od najglasnijih zagovornika oštrih sankcija i strože američke politike prema Iranu, zbog čega je često bio na meti kritika iranskih državnih medija.

Ovakva reakcija na državnoj televiziji još jednom je pokazala duboko neprijateljstvo i dugogodišnje političke tenzije između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.


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