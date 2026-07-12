Kina pod udarom tajfuna Bavi: Više od 2,2 miliona ljudi evakuisano

Tajfun je danas ipak oslabio i tropska oluja se smirila, dok vjetrovi u centru pušu brzinom od 101 km/h, prema podacima kineskog nacionalnog meteorološkog centra.

Očekuje se da će se Bavi dalje kretati ka sjeverozapadu, preko istočne Kine.

Tajfun je jučer prošao sjeverno od Tajvana, ali nije dodirivao kopno.

Tajvanska vatrogasna služba saopštila je da je do jutros širom tog ostrva povrijeđeno najmanje 134 ljudi,pišu Vijesti

Očekuje se da će snažni vjetrovi i obilne padavine danas pogoditi mnoge gradove u istočnoj Kini, saopštila je državna meteorološka služba.

Iz ugroženih područja Šangaja evakuisano je više od 290.000 ljudi, prenose lokalni mediji.

Vlasti u Zhejiangu evakuisale su oko 2,2 miliona stanovnika, dok je u provinciji Fujian spašeno više od 180.000 ljudi.

Šangajski aerodromi Pudong i Hongqiao bi mogli da otkažu oko 653 dolazna leta, prenosi agencija Xinhua.

Prema navodima državnog emitera CCTV, u primorskom gradu Yueqing u provinciji Zhejiang oboreno je više od 1.300 stabala, od kojih je najmanje 700 iščupano iz korijena.

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